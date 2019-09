Noch heute gibt es Fahrzeuge, die im Altkreis Warburg mit dem alten WAR-Kennzeichen unterwegs sind. So wie dieser Trecker beim Traktorentreffen, das »Dreschflegel« und Landfrauen am vergangenen Wochenende in Borgholz organisiert hatten. Foto: Ralf Benner

Von Ralf Benner

Warburg (WB). Noch nie standen die Chancen so gut, dass die Menschen im Altkreis Warburg zukünftig wieder das WAR-Kennzeichen an ihren Autos befestigen können.

Wie berichtet, wird der Höxteraner Kreistag auf Antrag der CDU-Fraktion erneut über die Wiedereinführung des Altkennzeichens abstimmen. Die öffentliche Sitzung findet anlässlich der Warburger Oktoberwoche am Dienstag, 1. Oktober, um 16 Uhr im Pädagogischen Zentrum (PZ) statt.

Das sagt die cdu-fraktion

»Sowohl im gesellschaftlichen als auch im politischen Raum auf Landesebene (Heimatministerium) wird der Heimatverbundenheit sowie der regionalen Identität immer größere Bedeutung eingeräumt. Dem möchte die CDU-Kreistagsfraktion Rechnung tragen«, hat Fraktionsvorsitzender Dr. Josef Lammers den Antrag schriftlich begründet. Weitere Erläuterungen zum Antrag will er erst in der Kreistagssitzung geben.

Das sagt der landrat

In einer Stellungnahme von Landrat Friedhelm Spieker heißt es nüchtern: »Die CDU-Fraktion hat für die Kreistagssitzung am 1. Oktober den Antrag gestellt ›Erneute Abstimmung über das WAR-Kennzeichen‹. Gemäß der Geschäftsordnung wurde dieser Antrag auf die Tagesordnung gesetzt. Die politischen Vertreter werden darüber diskutieren und abstimmen. Was dabei herauskommt, wird man am Dienstag sehen.« Landrat Friedhelm Spieker hatte sich in der Vergangenheit immer dafür ausgesprochen, dass es beim einheitlichen HX-Kennzeichen bleiben sollte. Ein Kreis, ein Kennzeichen – so lautete damals seine Argumentationslinie.

Das sagt Michael Stickeln

»Es würde mich freuen, wenn diejenigen, die den Wunsch haben, das Altkennzeichen zu bekommen, diese Wahlmöglichkeit nun erhalten«, sagt Warburgs Bürgermeister Michael Stickeln. Eine Verbundenheit und Identifikation mit Heimatkreis und -stadt zeige sich nicht am Kennzeichen. Sowohl der Warburger Stadtrat als auch Stickeln hatten sich vor der letzten Abstimmung über das Thema im Jahr 2015 für die Wiedereinführung ausgesprochen.

Nachdem Paul Wintermeyer von der UWG/CWG bereits angekündigt hat, dass sich die Kreistagsmitglieder von UWG/CWG (3 Sitze im Kreistag) über den Sinneswandel der CDU freuten und »natürlich auch dieses Mal wieder für die Zulassung des WAR-Kennzeichens stimmen werden«, stehen die Zeichen dafür nicht schlecht. Es ist mit relativ großer Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass sich eine Mehrheit der 42 Kreistagsmitglieder im dritten Anlauf nach 2012 und 2015 am 1. Oktober wohl dafür aussprechen wird, das alte Fahrzeugkennzeichen wieder einzuführen.

Antrag kein Selbstläufer

Ein Selbstläufer wird die Abstimmung im PZ allerdings nicht. Nach Informationen dieser Zeitung gibt es innerhalb der CDU-Kreistagsfraktion (22 Sitze) durchaus noch Bedenkenträger, von denen nicht klar sein wird, wie sie letztendlich abstimmen werden.

Die sieben Kreistagsmitglieder der Christdemokraten aus dem Warburger Land haben sich in dieser Frage klar positioniert. Werner Dürdoth aus Borgentreich appelliert wie schon 2015 an den Kreistag, Bürgernähe zu zeigen und den WAR-Antrag zu unterstützen. Er weiß alle CDU-Kreistagsmitglieder aus dem Altkreis hinter sich. Nach seinen Angaben werden Heiko Hansmann, Jörg Wiegartz-Dierkes, Regina Feischen, Sascha Meyer, Wilhelm Skroch und auch Bernd Grundkötter ebenfalls für den Antrag stimmen. »Bei der Wiedereinführung des WAR-Kennzeichens lassen wir den Bürgern ja die Wahl, welches Kennzeichen sie zukünftig an ihrem Auto haben wollen. Wir verpflichten schließlich niemanden dazu«, führt Dürdoth aus.

Wie Insider berichten, deutet derzeit alles darauf hin, dass die FDP-Kreistagsfraktion (2 Sitze) einer Wiedereinführung des WAR-Kennzeichens voraussichtlich nicht zustimmen wird. Offen ist, wie die Sozialdemokraten (10 Sitze) votieren werden. In den Reihen der SPD gebe es zwar einige WAR-Befürworter, aber auch viele Gegner, heißt es aus informierten Kreisen. Unklar ist, wie Bündnis 90/ Die Grünen (4 Sitze) und Linke (1 Sitz) abstimmen werden.

Bürgerinitiative zeigt Flagge

Die Bürgerinitiative »WAR-Kennzeichen« will bei der entscheidenden Kreistagssitzung mit Plakaten und Spruchbändern wieder Flagge zeigen. »Wir würden uns freuen, wenn viele Warburger Bürger die Chance auf Teilnahme an dieser öffentlichen Sitzung wahrnehmen würden«, sagt der Warburger Hans-Gerd Sander, Mitbegründer der Initiative. »Lasst uns gemeinsam den Kreistagsmitgliedern zeigen, wie groß der Wunsch nach regionaler Identität ist«, appelliert er an alle Bürger, im PZ ein deutliches Zeichen für die Wiedereinführung des Altkennzeichens zu setzen.

Die Facebook-Gruppe »Willst du auch das Kennzeichen WAR an deinem Fahrzeug haben?« der Initiative sei in den vergangenen Tagen auf mittlerweile 565 Mitglieder angewachsen. »Wir hoffen auf rege Teilnahme«, ist Sander optimistisch.

»Vater der Altkennzeichen«

Der sogenannte »Vater der Altkennzeichen«, Dr. Ralf Bochert, Professor für Volkswirtschaftslehre und Tourismusmanagement an der Hochschule Heilbronn, hat der Bürgerinitiative eine Grußbotschaft zukommen lassen. »Viel Glück am 1. Oktober! Das wäre ja schön, wenn es endlich funktionieren würde«, schreibt Bochert.

Bochert ist so etwas wie der Vater der Kennzeichen-Liberalisierung. Im Rahmen seines Forschungsprojekts wurden zwischen 2010 und 2012 mehr als 50.000 Menschen in mehr als 200 deutschen Städten zum Thema befragt. 72 Prozent äußerten den Wunsch, zu ihrem im Zuge von Kommunalreformen verlorenen Altkennzeichen zurückzukehren. Der Heilbronner Tourismus-Professor hat 2012 die bundesweite Rückkehrwelle zu alten Kfz-Kennzeichen ausgelöst. Seine These: Der kleinere Radius lokaler Bezüge schaffe mehr Identifikation als die Kreiskennung.

