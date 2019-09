Von Ralf Benner

Warburg (WB). Seine große Leidenschaft ist das Tauchen: Es ist die Faszination der Unterwasserwelt, die den Warburger Benedikt Viethues bereits in jungen Jahren begeistert hat. Nach einer mehr als zweijährigen intensiven Ausbildung in der Tauchstation Warburg hat der 18-Jährige im April dieses Jahres im ägyptischen Badeort Hurghada die Prüfung zum Tauchlehrer absolviert.

»Was mich am Tauchsport besonders reizt, sind Ruhe und Entspannung unter Wasser, die man beim Tauchgang erfährt – wenn alles gut vorbereitet wurde«, sagt Benedikt Viethues. Der junge Mann hat erst im Juni sein Abitur am Gymnasium Marianum bestanden. Während er für die Tauchprüfung trainierte, musste er sich parallel auf die Abiturprüfungen vorbereiten. »Das war ganz schön stressig und arbeitsintensiv«, erinnert sich der 18-Jährige an die Zeit der Vorbereitung.

»Respekt nicht verlieren«

Viethues freut sich nun darauf, als Tauchlehrer Verantwortung zu tragen und Menschen an das Tauchen heranzuführen. Der professionelle Umgang mit anderen Menschen nach und vor einem Tauchgang ist ihm dabei sehr wichtig: »Sie vertrauen mir schließlich ihr Leben an.« Das Tauchen sei eine Risikosportart. »Den Respekt und die Ehrfurcht vor der Naturgewalt Wasser darf man nicht verlieren«, sagt er.

VHS-Kursus als Ausgangspunkt

Seine Begeisterung für den Tauchsport wurde 2016 bei einem VHS-Kursus mit Tauchlehrer Malte Pfeiffer von der Tauchstation Warburg geweckt. Er meldete sich für einen Tauchkursus an und machte 2017 seinen ersten Tauchschein (Open Water) – die Berechtigung, im freien Gewässer zu tauchen.

Faszination Unterwasserwelt: Benedikt Viethues (18) ist Warburgs jüngster Tauchlehrer Fotostrecke

Foto: Tauchstation Warburg

Im Anschluss bereitete sich Viethues auf die praktische und theoretische Prüfung zum sogenannten Open-Water-Instructor in Hurghada vor, die vom Verband International Aquanautic Club (IAC) abgenommen wird. Persönlich betreut wurde er dabei von Rainer Büchler, der die Tauchschule am Heidweg in Warburg seit etwa zwölf Jahren gemeinsam mit Sabrina Ulbricht betreibt. Büchler war auch einer seiner Prüfer im ägyptischen Strandort.

Navigation und medizinische Kenntnisse

Zu den Prüfungsaufgaben, die es in Hurghada zu bewältigen galt, zählten Tauchfertigkeiten, Navigation und medizinische Kenntnisse. Die Themen Sicherheit und Erste Hilfe nahmen einen breiten Raum ein. So musste Viethues beispielsweise das Bergen eines verunglückten Tauchers vorführen.

Auf dem Weg nach Kambodscha

Der Tauchprofi aus Warburg, dessen größter Wunsch es ist, einmal mit Haien und Walen abzutauchen, möchte sich nun als Tauchlehrer weltweit bei Tauchbasen bewerben. Doch zunächst reist Viethues für ein halbes Jahr nach Kambodscha. Dort absolviert der Warburger, vermittelt durch die Welthungerhilfe, ein Praktikum bei einer Hilfsorganisation, die sich um soziale Projekte und den Naturschutz in dem südostasiatischen Land kümmert. »Ich möchte den Menschen dort gerne helfen«, sagt der junge Mann, der nicht nur im Tauchsport sehr engagiert ist.