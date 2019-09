Warburg (WB). Martin Knorrenschild ist seit 2015 Kreishandwerksmeister und bekleidet zudem zahlreiche Ehrenämter. Ein weiteres kommt an diesem Samstag hinzu: Der 57-jährige selbstständige Metallbaumeister aus Neuenheerse ist Schirmherr der 71. Warburger Oktoberwoche. Bevor er »Urtyp marsch an allen Theken« rufen darf, hat WB-Redaktionsleiter Jürgen Vahle mit ihm gesprochen.

Herr Knorrenschild, Sie sind Schirmherr der 71. Warburger Oktoberwoche. Was verbindet Sie mit der Stadt und mit dem größten Volksfest zwischen Paderborn und Kassel?

Martin Knorrenschild: Die Verbindung mit Warburg besteht schon, seit ich auf der Welt bin. Ich bin ja als Bürger des Altkreises Warburg geboren. Es gibt natürlich viele persönliche, geschäftliche und auch ehrenamtliche Beziehungen. Viele Verbindungen habe ich noch aus meiner Zeit bei der Feuerwehr und Jugendfeuerwehr nach Warburg. Da ich ja auch Obermeister der Innung Metall und Kreishandwerksmeister bin, habe ich natürlich häufig in Warburg zu tun.

Die Oktoberwoche präsentiert eine ganze Reihe von Einzelveranstaltungen. Welche sind Ihnen besonders wichtig?

Knorrenschild: Ich versuche, neben der Eröffnung, so viele Veranstaltungen wie möglich zu besuchen. Alles wird mir nicht gelingen. Mein Ehrenamt als Kreishandwerksmeister und mein Betrieb in Neuenheerse laufen ja auch noch weiter. Da gibt es in der kommenden Woche auch noch einige wichtige Dinge. Auf jeden Fall werde ich die Gewerbeschau am Samstag und auch am Montag besuchen. Wichtig ist mir auch der Erntedankmarkt. Ich werde auch bei der Kreistagssitzung dabei sein. Die eine oder andere Veranstaltung werde ich sicher auch noch schaffen.

Zentral ist der Anstich am Eröffnungssamstag. Der Schirmherr schlägt das erste Fass Urtyp an. Für einen Handwerker doch kein Problem, oder?

Knorrenschild: Das nötige Werkzeug dazu ist mir natürlich bekannt – wenn auch nicht aus Holz. Im Grunde genommen bin ich damit groß geworden. Das traue ich mir schon zu, den Hammerschlag richtig zu setzen.

Apropos Handwerk: Sie führen erfolgreich ein Metallbauunternehmen in Neuenheerse. Ist der Altkreis Warburg gerade für die Metallbranche ein gutes Pflaster?

Knorrenschild: Ja, das ist durchaus festzustellen und das erlebe ich in meiner ehrenamtlichen Tätigkeit immer wieder. Als Obermeister habe ich zum Beispiel schon oft in Warburg und Umland Goldene Meisterbriefe übergeben. Warburg scheint tatsächlich eine Hochburg des Metallhandwerks zu sein. Natürlich haben wir auch viele Kunden aus dem Warburger Land. Warburg ist für die Metallbranche in der Region wichtig.

Wie bewerten Sie die Diskussion, das Berufskolleg in Warburg selbstständig zu erhalten und es stärker auf die Ausbildung in Metallberufen zu spezialisieren?

Knorrenschild: Grundsätzlich brauchen wir als Wirtschaft eine breit aufgestellte Bildungslandschaft. Wenn es dazu nötig ist, mehrere selbstständige Standorte zu haben, um die Ausbildung im Kreis zu sichern oder zu erhalten, dann muss man Wege gehen, die das ermöglichen. Und das kann natürlich auch bedeuten, dass man einen Standort weiter spezialisiert. Das Wichtigste ist: Ausbildung muss in unserem Kreis sichergestellt werden. Es muss in allen Städten möglich sein – und zwar ortsnah.

In Ihrem Grußwort haben Sie den Kreis Höxter als »exzellentes Gebiet für Unternehmen jeder Art« bezeichnet. Wo gibt es Ihrer Meinung nach dennoch Nachholbedarf?

Knorrenschild: Den Betrieben fehlt es zurzeit an Fachpersonal. Das ist ein großes Problem. Aber auch die Infrastruktur ist zu verbessern. Die Autobahn durch den Kreis muss es vielleicht nicht sein, aber der Umbau der Bundesstraßen auf eine »Zwei-plus-eins«-Regel wäre der Weg in die richtige Richtung. Natürlich brauchen wir auch LTE, und zwar bis an jede Milchkanne, flächendeckend. Es muss im Kreis Höxter für alle in jeder Situation überall verfügbar sein. Und das ist für alle Wirtschaftszweige wichtig, nicht nur für das Handwerk, sondern auch beispielsweise für die Landwirtschaft, die ja mittlerweile hoch technisiert ist.

Während der Oktoberwoche wird die Frage geklärt, ob das alte WAR-Kennzeichen wieder eingeführt wird. Wie bewerten Sie die Diskussion?

Knorrenschild: Ich halte mich da bedeckt. Nur ein Gedanke: Den Kreis Höxter kennt in Deutschland kaum einer. Wenn wir jetzt auch noch hergehen und zerstückeln und verkleinern ihn noch mal, wird das die Bekanntheit nicht weiter fördern. Sicher stärkt ein WAR-Kennzeichen das Heimatgefühl der Warburger. Aber über den ersten Aspekt sollte man in der Diskussion zumindest noch einmal nachdenken.

Der Nord- und der Südkreis Höxter führen ein weitgehendes Eigenleben. Muss das geändert werden, oder fahren die Menschen im Kreis Höxter ganz gut mit den beiden Schwerpunkten?

Knorrenschild: Es scheint ja derzeit ganz gut zu funktionieren. Wirtschaftlich stehen beide Teile des Kreises Höxter gut da mit Arbeitslosenquoten unter vier Prozent. Das ist ja nahezu Vollbeschäftigung. Vielleicht muss man das einfach sportlich sehen, eine Art Wettbewerb, wie es ihn auch zwischen Paderborn und Bielefeld gibt. Die Situation scheint den einen oder anderen zu motivieren, besser zu sein. Daher ist die Situation im Kreis Höxter manchmal sogar hilfreich. Allerdings wäre es schön, wenn wir uns irgendwann einmal als Mensch aus dem Kreis Höxter fühlen würden, egal wo wir wohnen.

In knapp einem Jahr stehen die Kommunalwahlen an. Was wünscht sich das Handwerk von den neuen Spitzen in Rat und Verwaltung?

Knorrenschild: Ich wünsche mir, dass die gute und konstruktive Zusammenarbeit, wie ich sie in den vergangenen Jahren erlebt habe, in den Städten und im Kreis weitergeführt werden könnte. Das hängt nicht unbedingt an einzelnen Köpfen. Neue Leute bringen auch neue Ideen mit. Aber das Miteinander muss weiter passen.

Wissen Sie noch, wann Sie das erste Urtyp getrunken haben?

Knorrenschild: Das ist schon etliche Jahrzehnte her. Wahrscheinlich war es, als ich als Feuerwehrmann bei einem Leistungswettkampf in Lütgeneder war. Nach bestandener Abnahme gab es dann ein Urtyp.

Wie schmeckt es Ihnen denn heute?

Knorrenschild: Mir schmeckt es gut, sonst hätte ich die Kiste schon aus meinem Keller verbannt. Ich bin gerade dabei, es nachzubrauen. Bierbrauen ist so ein kleines Hobby. Aber so richtig will es mir noch nicht gelingen. Ich bin einfach noch nicht hinter das Rezept gestiegen. Ich hoffe, dass ich am Samstag noch das eine oder andere interessante Gespräch mit dem Braumeister führen kann. Vielleicht schiebt er mir das Rezept ja mal ‘rüber, damit ich es brauen kann. Ich werde es zumindest versuchen.

Wenn Sie sich das Fest malen könnten: Was wünschen Sie den Veranstaltern, Schaustellern und Besuchern?

Knorrenschild: Ich wünsche dem Fest gute Gespräche, Zeitvertreib, Freude, gutes Wetter und dass alle, die zum Fest gehen, am Ende auch wieder gesund nach Hause kommen.

Zur Person

Martin Knorrenschild wurde 1962 geboren. Er ist mit seiner Frau Monika verheiratet und hat zwei Kinder (Soraya und Maurice). Seine Schulzeit verbrachte er in Neuenheerse (Grundschule und Gymnasium St. Kaspar). Nach der zehnten Klasse verließ er die Schule und wurde bei der Firma Anton Bölte zum Metallbauer ausgebildet. 1982 trat er in den traditionsreichen Familienbetrieb seiner Familie ein, der vermutlich schon seit mehr als 400 Jahren besteht. Erste Aufzeichnungen gibt es aus dem Jahr 1824. Martin Knorrenschild legte 1986 seine Meisterprüfung vor der Handwerkskammer Arnsberg ab und bestand die Schweißfachmannprüfung. 1993 übernahm er zunächst als Pächter den Betrieb und führt ihn bis heute. Seit März 2002 ist Martin Knorrenschild Obermeister der Metallinnung Höxter Warburg und seit Herbst 2009 Mitglied im Vorstand des Fachverbandes Metall NRW. Seit 2015 ist Martin Knorrenschild auch Kreishandwerksmeister der KH Höxter Warburg.