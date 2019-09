Warburg (WB). Der Rotary Club Warburg organisiert in diesem Jahr zum dritten Mal seinen Aktionstag im Rahmen der Warburger Oktoberwoche.

Am Donnerstag, 3. Oktober, im Zeitraum von 11 bis 18 Uhr laden die Warburger Rotarier auf einen Besuch der Aktionsfläche im Gewebezelt ein. Bei Kaffee und selbst gebackenem Kuchen können sich die Gäste über die verschiedenen sozialen und kulturellen Projekte des Clubs informieren.

Im Fokus der Informationen und der Präsentation in diesem Jahr steht dabei die von Rotary International durchgeführte und geförderte Aktion »End Polio Now«. Durch die massive finanzielle Unterstützung von Rotary, in Kooperation mit der Bill und Melinda Gates Stiftung, konnte die Kinderlähmung auf dem Globus nahezu ausgerottet werden. Trotzdem ist in verschiedenen Ländern der Erde immer noch Handlungsbedarf.

Daher soll ein Teil des Erlöses aus dem Verkauf von Kuchen und Getränken der Aktion »End Polio Now« zur Verfügung gestellt werden. Jeder Spenden-Euro aus Warburg wird sich durch die festgelegten Finanzierungssysteme für die Aktion nochmals über die Bill und Melinda Gates Stiftung verdoppeln. Der weitere Erlös ist für die Förderung sozialer und kultureller Projekte im Warburger Land bestimmt.