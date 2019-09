Ernst Klinkerfuß (52) ist mit seinem »Hollywood Star« nach einem Jahr Pause wieder auf der Oktoberwoche dabei. Mit dem Fahrgeschäft bringt er die Besucher bis in eine Höhe von 18 Metern. Er hofft natürlich auf gutes Wetter. Foto: Jürgen Vahle

Von Jürgen Vahle

Warburg (WB). Ein solches Gewusel wie in den vergangenen Tagen gibt es auf dem Warburger Schützenplatz nur vor der Oktoberwoche. Fahrgeschäfte werden rangiert, Aussteller eilen schnellen Schrittes ins Gewerbezelt, an allen Ecken und Ende bimmelt ein Handy. Der Aufbau für das größte Volksfest zwischen Paderborn und Kassel bleibt spannend bis »Heiligabend«.

Damit ist natürlich nicht der 24. Dezember gemeint. »Heiligabend« wird in Warburg der Freitag vor dem Festbeginn genannt. Dann treffen sich die Verantwortlichen aus Rat und Verwaltung, um bei einem Gang über den Festplatz und durch die Gewerbeausstellung noch einmal zu überprüfen, ob alles in Ordnung ist. Die Mehrzahl der Teilnehmer sind Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft Oktoberwoche, die das Fest verantworten, berichtet der 1. Beigeordnete Klaus Braun. Zu beanstanden hatten sie wenig.

Bis zum Ende spannend bleibt der Aufbau aber dennoch, weil die Feuerwehr auch noch ihr »Okay« geben muss. Zwar gab es am Freitagvormittag schon eine Sicherheitsabnahme von Ordnungsamt, Brandschützern und Polizei, doch an diesem Samstag um 10 Uhr wird es noch einmal ernst. Dann rollt die Drehleiter an. Erst wenn sie durch die Kirmesgassen passt, ist der Festplatz endgültig um 13 Uhr freigegeben.

Oktoberwoche: Der Aufbau läuft! Fotostrecke

Foto: Jürgen Vahle

Vor Festbeginn, aber auch während der Oktoberwoche laufen im Organisationsbüro am Gewerbezelt die Drähte zusammen. Dort haben die Oktoberwochenmanager Norbert Hoffmann und Melanie Glade ihr Büro eingerichtet. Doch wer sie sprechen will, muss schnell sein. Die beiden sind meist eilig unterwegs, um kleine und große Probleme zu lösen.

Kurzfristige Absage von »U 3000«

Zu den größeren gehörte wohl die kurzfristige Absage eines besonderen Fahrgeschäfts. Die »U 3000« kommt nicht. Der Simulator, in dem man eine U-Boot-Tauchfahrt erleben kann, hat kurzfristig zurückgezogen. 26 laufende Meter Kirmesmeile waren plötzlich wieder frei. »Da wird es schon kurz vor dem Fest richtig stressig, guten Ersatz zu finden«, berichtet Melanie Glade. Der freie Platz wird jetzt von einer Bowlingbahn und dem Laufgeschäft »Kaleidoskop« gefüllt.

Für den langjährigen Festwirt Elmar Meilenbrock ist der Aufbau der Oktoberwoche zwar Routine – aber auch er und sein Team stehen natürlich unter Strom, damit pünktlich zu Eröffnung alles an seinem Platz ist. Wie zum Beispiel eine Schirmbar. Die wird erstmals im Festzelt aufgebaut und soll im beleuchteten Zustand nicht nur ein Blickfang sein, sondern auch für die schnelle Versorgung der Gäste mit Urtyp und Longdrinks sorgen. Die Mischgetränke gibt es übrigens an allen Theken. Eine eigene Cocktailbar wollte die Arbeitsgemeinschaft Oktoberwoche nicht.

Glas Urtyp kostet 2,50 Euro

Auch eine Bierpreiserhöhung kam übrigens nicht durch. Das Glas Urtyp wird in diesem und wohl auch im kommenden Jahr 2,50 Euro kosten, berichtet Elmar Meilenbrock. »Bei dem Angebot an kostenlosen Veranstaltungen in der Oktoberwoche ein sehr niedriger Preis«, sagt der Festwirt aus Vinsebeck. Im Umland seien für ein 0,3-Liter-Glas drei Euro die Regel.

Die Warburger wird’s freuen – und der Festwirt scheint auch nicht unzufrieden, denn mit dem Eröffnungssamstag, dem Mittwoch vor dem Feiertag, dem Feiertag (mit Auftritt der »Höhner«), dem Freitag und Samstag, 4. und 5. Oktober, erwartet Elmar Meilenbrock fünf starke Tage.