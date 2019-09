Warburg/Nieheim (WB/hai). Was entsteht, wenn man frisches Nieheimer Brauwasser, zwei Sorten Gerstenmalz, drei Hallertauer Hopfensorten und englische obergärige Ale-Hefe verarbeitet? Ein neues Charity-Craft-Bier namens »Flechtwerk« als ostwestfälische Ausgabe eines »India Pale Ale« (IPA). In enger Kooperation mit der Warburger »Brauerei Kohlschein« wird es von den ehrenamtlichen Brauern der »Bürgerbrauzunft Nieheim« gebraut – in der urigen Brauerei des Westfälischen Biermuseums.

Von der Warburger Brauerei in Flaschen abgefüllt, soll es nun in den Handel kommen, wie ein Sprecher der Stadt gegenüber dieser Zeitung betonte. Die Idee für eine Kooperation der »Bürgerbrauzunft Nieheim« mit der Warburger »Brauerei Kohlschein« kam schon im Frühjahr auf – mit dem Ziel, ein »Bier für einen guten Zweck« zu brauen.

Anpflanzung von Flechthecken unterstützen

Von Nieheims Bürgermeister Rainer Vidal kam dann die Anregung, »die Anpflanzung von Flechthecken auch im Warburger Land zu unterstützen«. Damit war der Markenname »Flechtwerk« geboren. Auch Michael und Franz-Axel Kohlschein, Geschäftsführer der Warburger Brauerei, waren von der Idee begeistert, den Verkaufserlös des Sonderbieres in dieses Projekt fließen zu lassen.

Gemeinsam mit den Städten Nieheim und Warburg machte man es sich zur Aufgabe, mit dem diesem ersten gemeinsam gebrauten Sonderbier die Erhaltung des Kulturgutes »Flechthecke« zu unterstützen.

Spezielle Kalthopfung

Mit den Warburger Braumeistern entwickelten die Experten der Bürgerbrauzunft Nieheim die Rezeptur für ein so genanntes »IPA-Bier«. Hier die Details: An vier Brautagen wurde im Westfälischen Biermuseum jeweils ein Sud angesetzt, wobei eine spezielle Kalthopfung zur Anwendung kam. Das Bier gärte und reifte im Nieheimer Lagerkeller, wurde dann in großen Fässern vom Nordkreis in den Südkreis nach Warburg transportiert.

Dort haben es die erfahrenen Brauer der Warburger Brauerei schonend in Flaschen abgefüllt. Eine Gruppe der Nieheimer Bürgerbrauzunft, darunter auch Bürgermeister Vidal, fuhr daraufhin nach Warburger, um die rund 10.000 Flaschen in 1600 Versandkartons (»Sixpacks«) zu verpacken. Auch diese Aktion wurde von den Nieheimern mit Bravour gemeistert, so dass nun die Paletten an den Einzelhandel im Kreis Höxter ausgeliefert werden können. Nun kann mit jedem Schluck »Flechtwerk IPA« ein weiteres Stück Flechthecke wachsen.

Geschäftsführer und Braumeister der Warburger Brauerei lobten das Engagement der Nieheimer Bürgerbrauzunft. Die extra hochwertig entwickelten Etiketten und Kartons zeigen die Flechthecke sowie die Wappen der Städte Nieheim und Warburg.

Weitere Projekte möglich

Die »Bürgerbrauzunft Nieheim« hat sich inzwischen als Verein gegründet (wir berichteten). Eine Eintragung ins Vereinsregister stehe kurz bevor. Somit habe auch das »Flechtwerk« in den kommenden Jahren Bestand.

Dann würden noch andere Institutionen und Städte aus dem Kreis eingebunden, um deren besondere Anliegen mit dem Verkauf eines »Charity-Bieres« zu fördern