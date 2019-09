Von Jürgen Vahle

Warburg (WB). Das war rekordverdächtig: Nur einen präzisen Schlag benötigte Kreishandwerksmeister und Schirmherr Martin Knorrenschild aus Neuenheerse am Samstag, um symbolisch das erste Fass Urtyp anzuschlagen. Gekonnt ist eben gekonnt. Damit war die 71. Warburger Oktoberwoche eröffnet – und der Weg frei für neun Tage Stimmung und gute Laune am Schützenplatz.

Brauereichef Michael Kohlschein konnte es kaum fassen. Als die Augen und die Kameras auf den Schirmherrn und seinen überdimensionalen Krug gerichtet waren, schlug er noch einmal auf den Hahn. Aber der saß tatsächlich – und Martin Knorrenschild hatte sich als sehr würdiger Vertreter der »Wirtschaftsmacht von nebenan« erwiesen, wie der Neuenheerser das Handwerk in seiner Festrede launig beschrieb.

Oktoberwoche: Eröffnung der Wirtschaftsschau und Fassbieranstich Fotostrecke

Foto: Jörn Hannemann

Im voll besetzten Bierzelt hatte Bürgermeister Michael Stickeln zuvor zahlreiche Ehrengäste wie den CDU-Landtagsabgeordneten Matthias Goeken, seinen Vorgänger Hubertus Fehring und die Regierungspräsidentin Marianne Thomann-Stahl begrüßt. Gratulationen von hunderten Besuchern gab es für Sparkassen-Chef Achim Frohss. Der feierte am Samstag im Festzelt seinen Geburtstag.

Ungewohnt ernste Töne zu Beginn

Bürgermeister Michael Stickeln schlug zu Beginn ungewohnt ernste Töne an und stellte das Aus der Zuckerfabrik ins Zentrum seiner Rede. »Zuckerrübenkampagne und Oktoberwoche, beides gehört doch irgendwie zusammen«, sinnierte der Bürgermeister. Das Aus am Ende des Jahres sei für viele Menschen »nach wie vor kaum fassbar oder vorstellbar«.

Der Kampf um den Erhalt der Zuckerfabrik habe aber auch gezeigt, dass es im Warburger Land einen starken Zusammenhalt gebe, und dass es den Menschen keineswegs egal sei, was um sie herum passiere.

Schwenk hin zur fröhlichen Oktoberwochen-Stimmung

Der Schwenk hin zur fröhlichen Oktoberwochen-Stimmung fiel da schwer, gelang aber doch noch. Vor allem als Schirmherr Martin Knorrenschild launig von seinem Großvater berichtete, der sich jedes Jahr zur Oktoberwoche nach Warburg aufgemacht habe und erst spät abends mit dem letzten Bus und einer Tüte voll Lebkuchen wieder zuhause ankam.

Warburg sei eben damals seine Kreisstadt gewesen – und auch heute floriere die Hansestadt und biete etwa 10.000 Arbeitsplätze. Knorrenschild appellierte an die Besucher der Oktoberwoche: »Nehmen Sie die Angebote wahr und unterstützen sie die Veranstalter und Vereine. Einkaufen und Konsum im heimischen Umfeld sicher sichert Beschäftigung, Wohlstand und Wohlergehen.«

Prächtige Stimmung im Festzelt

Da ließen sich die Besucher am Abend auch nicht lange bitten. Während es draußen in Strömen regnete, war die Stimmung im Festzelt schon zum Auftakt und zur Musik der Musikgruppe »Eine Band namens Wanda« prächtig. 110 Kellner hatte Festwirt Elmar Meilenbrock zum Auftakt im Einsatz. »Mehr geht einfach nicht. Sonst müssen wir das Zelt vergrößern«, berichtete er.

Mehr als 50 Einzelveranstaltungen bietet die 71. Warburger Oktoberwoche. Höhepunkte sind der große Festumzug am Feiertag sowie der Auftritt der Band »De Höhner«, die ebenfalls am Feiertag im Bierzelt ein komplettes Konzert spielen. Die Festwoche endet traditionell am Sonntag, 6. Oktober, mit der Verlosung im Gewerbezelt und einem Feuerwerk, das vom Schulzentrum aus abgefeuert wird.