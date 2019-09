Von Ralf Benner

Warburg (WB). »Alles läuft rund!« Oktoberwochen-Manager Norbert Hoffmann ist mit dem Beginn der Festwoche vollauf zufrieden. Einen super Auftakt hatte auch die Gewerbeausstellung. Mehr als 10.000 Menschen sind an den ersten beiden Festtagen schon an den Ständen entlang gebummelt.

2018 zählten die Veranstalter 45.000 Besucher; es waren in den vergangenen Jahren aber auch schon mal weit mehr als 50.000. 70 Aussteller aus der Region präsentieren in diesem Jahr bei der Gewerbe- und Verkaufsausstellung ihre Angebote und Produkte.

Von der Stärke der heimischen Wirtschaft und des Einzelhandels überzeugten sich Bürgermeister Michael Stickeln und Schirmherr Martin Knorrenschild bei einem Rundgang nach Eröffnung der Schau. Mit dabei im Tross der zahlreichen Ehrengäste: die Detmolder Regierungspräsidentin Marianne Thomann-Stahl sowie der heimische CDU-Landtagsabgeordnete Matthias Goeken.

»Regenwald in Warburg«

Bei der Gewerbeschau gibt es so einiges zu entdecken. Schönes zum Schenken und Genießen, etwa Wollartikel und Gewürze, stylish abgefüllt in Reagenzgläsern, zeigt Sonja Henze. Die Warburgerin betreibt in Volkmarsen die »Deko-Ecke« und hat früher in der Warburger Hauptstraße einen Wollladen geführt. Tochter Isabel und Ehemann Thomas stehen mit am Stand. »Es hat sich für uns immer gelohnt, bei der Oktoberwoche vertreten zu sein. Noch viele Tage nach der Festwoche kommen Kunden zu uns, die im Gewerbezelt auf uns aufmerksam geworden sind«, berichtet Sonja Henze.

Oktoberwoche: Gewerbeschau gut besucht Fotostrecke

Foto: Jörn Hannemann

Einen »Regenwald in Warburg« hat Katharina Graute vom gleichnamigen Blumenstudio, vertreten in Bonenburg und Scherfede, im Gewerbezelt angelegt. Ihre Familie betreibt auch den Zeltplatz »Abenteuerland« in Bonenburg. »Wir sind schon seit acht oder neun Jahren mit einem Stand im Gewerbezelt vertreten. Das ist für uns einfach selbstverständlich«, erklärt Katharina Graute.

Neuheiten rund ums Bad

Neuheiten rund um Bad und Heizung zeigen die heimischen Unternehmen, die sich als Arbeitsgemeinschaft und Energiepartner geschlossen an einem Gemeinschaftsstand präsentieren. Berthold Atteln, geschäftsführender Gesellschafter der Firma Schmidt Haustechnik, die ebenfalls dieser AG angehört, erläutert Kunden zum Beispiel die Funktion einer Einzelraum-Lüftung, die in der Wand eingelassen wird. Mit dieser ist es möglich, für den Luftaustausch in einem einzelnen Raum, etwa dem Schlafzimmer, zu sorgen. Das sorgt nicht nur für saubere Atemluft, sondern beugt auch einer Schimmelbildung vor. »Barrierefreies Bauen im Bad und der Einsatz von erneuerbaren Energien beim Heizen sind Themen, die unsere Kunden im Augenblick besonders interessieren«, berichtet Berthold Atteln. Nur wenige Meter weiter im Zelt erläutert Warburgs Bezirksschornsteinmeister Rudi Ryll den Besuchern auch die Funktionsweise einer Brennwert-Ölheizung.

Hauptpreis ist wieder ein Auto

Die Stadt Warburg wird an einigen Ständen auch selbst zum Thema. Ruben Emme, Betreiber des Online-Shops »Mein Warburger Land«, bietet für 2020 gleich zwei neue Jahreskalender (»Der Desenberg«, »Die Hansestadt«) an. Das Unternehmen Erlebnisstahl der Warburger Blechexperten (WIB) zeigt unter anderem Feuerkörbe mit Warburg-Motiven und ein stählernes Schiff, das unter der Flagge der Hansestadt segelt.

Bei der großen Abschlussverlosung der Gewerbeausstellung gibt es als Hauptpreis wieder ein Auto, einen Citroen C1, zu gewinnen.