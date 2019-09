Gelungene Premiere: Die Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in Warburg (ACK) hatte zum Auftakt der Oktoberwoche einen Gottesdienst in der Stadthalle mit viel Liebe zum Detail organisiert. 140 Gläubige kamen. Foto: Jürgen Vahle

Warburg (WB/vah). 140 Gäste sind am Sonntagmorgen zum ersten Oktoberwochen-Gottesdienst in die Stadthalle gekommen. Die Feier war von der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in Warburg (ACK) organisiert worden.