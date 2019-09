Warburg (WB). Nach dem Aus des Reisekonzerns Thomas Cook sind viele Urlauber verunsichert. Können Sie ihre geplante und womöglich bereits gebuchte Reise antreten? Das Tui-Reisebüro Bierhoff in Warburg bieten jetzt Hilfe an, auch wenn der Urlaub anderswo gebucht worden ist.

»Wir sehen uns die jeweilige Buchungssituation an und informieren die Kunden über ihre Möglichkeiten«, so Martina Bierhoff, Inhaberin vom Reisebüro Tui Travel-Star Reisebüro Bierhoff in Warburg und Bad Arolsen. »Aktuell haben wir die verschiedensten Situationen, von der stornierten Reise bis zu konkreten Rückfragen zum Herbsturlaub.

Wir halten etwa Formulare für die Versicherungserstattung bereit und beraten, was bei bereits geleisteten Zahlungen zu tun ist. Auch wer seine Reise aufgrund der aktuellen Situation nicht antreten konnte, findet bei uns Unterstützung.« Beide Reisebüros sind jeweils montags bis freitags von 9.15 bis 13 Uhr und 14 bis 18 sowie samstags von 10 bis 13 Uhr geöffnet.