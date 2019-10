»Wir werben heut in voller Breite für Warburgs Schokoladenseite!«: Klassenlehrerin Katrin Filker (vorne Mitte), Leonie Brakhane (links) und Falk Peine (rechts) freuen sich, beim Festumzug mit der ganzen Klasse 4c aus Daseburg für die Stadt Werbung zu machen. Die Kinder puzzeln sich während des großen Umzugs zur Schokoladenseite – zur Südansicht der Stadt – zusammen. Fotograf Torsten Fritz, Ruben Vornholt vom Druckcenter und Monika Kriwet vom Anwaltsbüro Peine, Kriwet und Kollegen unterstützen die Schüler als Sponsoren.

Von Silvia Schonheim

Warburg (WB). Für die Stadt Warburg sprechen viele Gründe. Das beweisen am Donnerstag, 3. Oktober, etwa 1500 Teilnehmer beim großen Festumzug in der Oktoberwoche. Sie alle setzen sich unter dem Motto »Darum Warburg« in Bewegung.