Warburg-Dössel (WB). Unbekannte haben am Dienstag die Heckscheibe eines VW Polo eingeschlagen. Das hat die Polizei mitgeteilt.

Den Wagen hatte ein 75-Jähriger Warburger gegen 16 Uhr an der Ecke Am Horenberg/Zum Lager in Dössel abgestellt. Als er gegen 16.25 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, war die Scheibe seines Autos zertrümmert. Aus dem Fahrzeuginneren wurde nichts entwendet.

Die Polizei in Warburg, Tel. 05641/78800, bittet Zeugen, sich zu melden.