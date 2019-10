Von Ralf Benner

Warburg (WB). Die Warburger sind glücklich: Im dritten Anlauf ist ihr Wunsch, das alte WAR-Kennzeichen wieder einzuführen, in Erfüllung gegangen. Im Kreistag, der in der Oktoberwoche ausgerechnet in Warburg tagte, gab es am Dienstagabend 28 Ja-Stimmen. 3 Kreispolitiker stimmten mit Nein und 5 enthielten sich.