Warburg (WB). Wer wird Nachfolger von Stadtkönig Gisbert Richter aus Herlinghausen? Diese Frage wird am Samstag, 5. Oktober, in der Stadthalle beantwortet. Dort kommen ­Abordnungen der Schützenvereine des Stadtgebietes von 19.30 Uhr an zum Stadtkönigsschießen zusammen.