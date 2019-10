Von Jürgen Vahle

Warburg (WB). In der Warburger Stadthalle haben am Mittwochnachmittag die Mädchen und Jungen das Regiment übernommen. Das Gebäude wurde für einige Stunden zum größten Spielplatz im Stadtgebiet. Beim Kindernachmittag in der Oktoberwoche war richtig was los. Mehrere Hundert Besucher waren dabei.