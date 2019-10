Warburg (WB/dal). Glück im Unglück hatten die Bewohner eines Hauses im Buchenpfad in Warburg-Hohenwepel. Am Donnerstag stand gegen 9 Uhr eine angrenzende Garage in Flammen. Obwohl dort Ölbehalter und Gasflaschen gelagert worden waren, die ausliefen, wurde bei dem Einsatz niemand verletzt.