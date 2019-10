Markus Güthoff und seine Schwester Christina Pischke sind das neue Warburger Stadtkönigspaar. Die Majestät aus Dössel schoss am Samstagabend 27 von 30 möglichen Ringen. Das reichte in diesem Jahr aus, um den Titel zu holen. Foto: Jürgen Vahle

Von Jürgen Vahle

Warburg (WB). Der neue Warburger Stadtkönig heißt Markus Güthoff und kommt aus Dössel. Der Maschinenführer der Baufirma Nolte sicherte sich am Samstag in der Stadthalle beim Stadtkönigsschießen den begehrten Titel und steht nun an der Spitze des Stadtschützenfestes, das am 25. April in Dössel gefeiert wird.