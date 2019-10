Von Daniel Lüns

Das Familienzentrum ist eine von 93 Einrichtungen der Katholische Kindertageseinrichtungen Hochstift gem. GmbH. Seit dem 1. September kümmert sich Henze mit ihrem Team um vier Gruppen mit insgesamt 80 Kindern. Die neue Leiterin ist verheiratet, hat zwei Kinder und stammt aus Niesen. 18 Jahre lang hat sie in der Kindertageseinrichtung Hüssenbergnest in Eissen gearbeitet, 16 Jahre davon in Leitungsfunktion.

Wechsel auch in Eissen

Dort werden 20 Kinder in einer Gruppe betreut. Henze hatte sich auf den Posten in Scherfede beworben, weil die bisherige Leiterin des Familienzentrums, Marion Knubel-Brinkmann, nun die Kita »Franz Stock« in Paderborn leitet. In Eissen wiederum übernahm am 1. September Andrea ­Luerweg von Birgit Henze den Leitungsposten.

Bei der offiziellen Begrüßung in Scherfede präsentierten zunächst die Kinder ihr Können. Sie sangen und tanzten für ihre neue Leiterin. Danach ergriff Detlef Müller das Wort. Er bedankte sich zunächst bei Karin Götte. Die nun stellvertretende Leiterin des Familienzentrums hatte in der Übergangszeit die Fäden in die Hand genommen und das Familienzentrum geleitet.

»Ich weiß zu würdigen, was Sie hier zu tun hatten«, betonte der Geschäftsführer. »Das ist eine Einrichtung, die sich über Jahre ein Standing aufgebaut hat. Wir hätten hier auch etwas verlieren können«, betonte er und überreichte Götte einen Blumenstrauß.

»Kollegen, Eltern und Kinder mitnehmen«

Dann überreichte Detlef Müller Birgit Henze symbolisch einen Staffelstab. »Ein Staffellauf ist kein Sprint und auch kein Sport, dem man alleine tut«, sagte er zu Henze. »Nehmen sie Ihre Mannschaft mit auf Ihrem Weg, nehmen Sie auch die Eltern und Vertreter der Kirchengemeinde mit. Und vergessen Sie die Kinder nicht, denn das sind ja unsere Kunden.«

Diesen Gedanken griff die 39-Jährige auf. »Wir sind alle hier zum Wohle der Kinder. Die Kinder stehen hier an erster Stelle«, sagte Henze. Sie bedankte sich bei allen Beteiligten für die herzliche Aufnahme. Freudig blickte sie auf die anstehenden Herausforderungen: »In einem Familienzentrum wird auch das soziale Umfeld mit einbezogen, ebenso die Elternbildung. Und natürlich fiebern wir auch wieder unserer Re-Zertifizierung entgegen.«