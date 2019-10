Am Wachtelpfad wurden ein Wohnanhänger und ein Stromversorgungshäuschen mit Farbe besprüht. In der Sternstraße waren eine Hauswand und ein Auto Ziel der Schmierer. In der Eichendorffstraße wurden zwei Autos angegangen. Darüber hinaus wurde im Stiepenweg eine Haustür besprüht und in der Glockenbreite ein weiterer Wagen. Der entstandene Schaden beträgt mindestens 1500 Euro.

Wer Angaben zu Tatverdächtigen oder andere Hinweise geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei in Warburg, Tel. 05641/78800, in Verbindung zu setzten.