In Warburg mussten die Einsatzkräfte zur Unterführung zwischen den Industriegebieten Oberer Hilgenstock und Lütkefeld am Großenederer Weg ausrücken. Dort stand gegen 1.15 Uhr Wasser auf der Fahrbahn. Bereits am Abend war das Wasser in einem Haus in der Unterstraße aus einem Kanal in den Keller gelaufen, berichtet der stellvertretende Warburger Wehrführer Reiner Vössing. In Herlinghausen und Wormeln wurde Schlamm von den Straßen entfernt.

Aus Willebadessen und Borgentreich wurden keine größeren Einsätze in Zusammenhang mit dem Hochwasser gemeldet.