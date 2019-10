Warburg (WB). Der beliebte Büchermarkt »Leser für Leser« des Rotary-Clubs Warburg feiert ein kleines Jubiläum. Zum zehnten Mal in Folge veranstaltet der Club bereits diese Aktion. Der Büchermarkt wird am Wochenende 9./10. November, jeweils von 10 bis 16 Uhr, im Saal der Vereinigten Volksbank in der Hauptstraße in Warburg angeboten.

Neben der Möglichkeit, an den beiden Tagen in den Beständen von tausenden Büchern und Medien zu stöbern und diese zu erwerben, informiert der Rotary-Club auch über Projekte vor Ort und in der ganzen Welt, die er unterstützt. »Wir haben schon eine ganze Reihe von Anfragen zum Termin des Büchermarktes erhalten. Dies zeigt uns, wie groß das Interesse an unserer Aktion ist«, sagt Club-Präsident Michael Kohlschein.

Wer den Büchermarkt mit einer Bücherspende unterstützen möchte, kann seine Bücher im Rahmen des zen­tralen Annahmetermins am Freitag, 8. November, ab 10 Uhr im Foyer des Saals der Vereinigten Volksbank, Eingang Desenberggasse, abgeben. Sofern es sich um eine größere Anzahl an Werken handelt, sollten diese möglichst in Kartons verpackt vorbeigebracht werden.

Der Erlös der Büchermarktaktion ist in diesem Jahr für die Förderung von Projekten zur gezielten Leseförderung von Schülern an Warburger Schulen bestimmt.