»Viel mehr konnten wir hier eigentlich auch nicht unterbringen«, freute sich Josef Jacobi, Urvater und Motor der Bürgerinitiative, über die Resonanz zum Abschluss. Der Biobauer aus Körbecke hat die Entwicklung der BI in den vergangenen 30 Jahren maßgeblich geprägt, zahlreiche Projekte und Veranstaltungen nicht nur mit angestoßen, sondern auch deren Umsetzung vorangetrieben. »Das einzige, was mich richtig erschreckt hat: Dass es Bilder gibt, auf denen ich nicht zu sehen bin«, stellte Jacobi mit Blick auf die Ausstellung schmunzelnd fest.

Ein Gewinn für die Region

Die BI sei ein Gewinn für die Region und habe vieles bewegen können, unterstrich Jacobi: »Wenn man sich einsetzt, kann man auch was erreichen.« So habe die Initiative eine Giftmülldeponie verhindert und 1994 zur Stilllegung des Atomkraftwerkes in Würgassen beigetragen – das Ende der Warburger Zuckerfabrik aber habe sie leider nicht verhindern können.

Sein Elan sei aber ungebrochen, versicherte Jacobi gut gelaunt. Die BI stehe bereit, auch zukünftig »Schweinereien« zu verhindern, gab sich der Bauer kämpferisch.

Michael Stickeln als Börde-Trojaner in Höxter

Im Anschluss nahm Kabarettist Udo Reineke, der im Publikum die »Börde-Ötzis« und »Veteranen der ersten Stunde« der BI begrüßte, deren Aktivitäten und andere Ereignisse in der Region kritisch-humorvoll aufs Korn. So werde nach Einführung des WAR-Kennzeichens nun »zügig die Annektion des Nordkreises« in Angriff genommen – mit der Initiative »Stickeln im Sturm«, bei der Michael Stickeln als Börde-Trojaner in Höxter installiert werde.

Unter dem Titel »Aufbruch in der Börde: Eine Region denkt um – Eine Bürgerinitiative als Motor ökologischer Umbrüche« ist auf der Finissage auch ein Kurzfilm gezeigt worden. Schülerinnen des Gymnasiums Beverungen haben ihn im Rahmen einer Projektarbeit zum »Schülerwettbewerb Geschichte« gedreht.