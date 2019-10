In der Grundschule brachen sie eine Tür auf und verursachten dadurch einen Sachschaden in Höhe von 100 Euro. Gegenstände wurden nach erster Einschätzung der Polizei nicht entwendet. Der Einbruch ereignete sich vermutlich zwischen 13 Uhr am Donnerstag und 8 Uhr am Freitag.

Die Polizei in Warburg bittet um Hinweise unter Telefon 05641/78800.