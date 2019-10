Riesen-Freude bei der Warburgerin Sophia Iglinski (rechts). Mit ihren Teamkollegen der Kasseler Tanzschule Body&Soul ist sie in Bremerhaven Vize-Weltmeisterin geworden.

Warburg (WB/syn). Die Warburger Hip-Hop-Tänzerin Sophia Iglinski hat einen weiteren großen Erfolg gefeiert. Mit der Fünfer-Formation der Kasseler Tanzschule »Body&Soul« wurde sie in Bremerhaven Vize-Weltmeisterin.

Warburgerin sprang kurzfristig ein

Dabei war sie erst kurz vor der Weltmeisterschaft in die Formation gerutscht. Da ein Tänzer des Quintetts aus Südafrika stammt und bei der WM alle Gruppenmitglieder aus einer Nation kommen müssen, war der Platz vakant. »Ich bin gefragt worden, ob ich einspringen kann. Es hat sehr viel Spaß gemacht«, berichtet die 15-Jährige. Den Vize-Titel holten sie in der Kategorie »Crew Battle Adults«.

Ihre bisher größten Erfolge hatte Sophia Iglinski zusammen mit ihrer Freundin Magda Biziorek als Duo gefeiert. Die beiden Warburgerinnen waren im Sommer Deutsche Vizemeisterinnen geworden und hatten sich so für die WM in Bremerhaven qualifiziert. In einem starken Teilnehmerfeld von 68 Duos aus 35 Nationen erreichten die beiden Schülerinnen das Viertelfinale.

Die nächsten Wettkämpfe stehen an

»Wir haben nicht ganz so sicher getanzt wie bei den Deutschen Meisterschaften«, bemerkt Sophia Iglinski kritisch. Allerdings kann das heimische Duo als zweitbeste deutsche Formation mit dem Auftritt beim Saisonhöhepunkt dennoch zufrieden sein.

Pausieren werden die beiden trainingsfleißigen Tänzerinnen übrigens nicht. Nach der WM geht es schon Ende November mit dem ersten Turnier für das kommende Jahr weiter. In Friedrichshafen wollen sich Magda Biziorek und Sophia Iglinski von ihrer besten Seite zeigen, um sich für die weiteren Wettkämpfe 2020 zu qualifizieren. Im Vorjahr war das Duo Fünfter geworden und hat die persönliche Messlatte damit bereits hoch angelegt.