Von Ralf Benner

Warburg (WB). In der kleinen Schmiede an der Altstädter Angertwete scheint die Zeit stehen geblieben zu sein. Flammen züngeln aus dem alten Schmiedeofen. Hier erhitzt Hans-Jürgen Kugland das Rohmaterial aus Stählen unterschiedlicher Härte und Elastizität. Daraus fertigt er seit 25 Jahren kunstvoll gestaltete Jagd- und Kochmesser aus bis zu 450 Schichten Stahl – die Hajukus. Gefertigt in Jahrtausende alter Damaszener-Stahl-Tradition.