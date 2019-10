Der Musikverein Germete (Foto) und die Kugelsburg-Musikanten aus Volkmarsen wollen beim Blasmusikfrühschoppen in der Iberg-Halle in Welda für Stimmung sorgen.

Warburg (WB). Der Herbst ist da und der Heimatschutzverein Warburg-Welda möchte seine Gäste noch einmal mit einem zünftigen Blasmusikfrühschoppen erfreuen, bevor die Tage wieder kürzer werden. In der Iberghalle in Welda wird daher am Sonntag, 27. Oktober, ab 11 Uhr Blasmusik nonstop bis in den frühen Nachmittag geboten, informiert der Heimatschutzverein in einer Pressemitteilung.