Mit Start am Samstag, 2. November, tagt die Jugendgruppe für ein Jahr lang jeden ersten Samstag im Monat in der Zeit von 9 bis 12 Uhr am Waldinformationszentrum Hammerhof in Warburg-Scherfede, um die Lebensräume Wald und Wasser näher zu erforschen.

Zusammen mit der Försterin Lena Bleibaum und Daniela Wulf vom Naturschutzprojekt entdecken und erarbeiten Kinder im Alter von neun bis 13 Jahren gemeinschaftlich die Zusammenhänge der Lebensräume und deren Arten im Kontext des Schutzgebietssystems Natura 2000. Dabei helfen auch Beispiele aus dem Leben typischer Wald- und Wasserarten wie Feuersalamander, Wasseramsel und Molch.

Spannendes In- und Outdoor-Programm

Je nach Witterung erwartet die Kinder ein abwechslungsreiches spannendes In- und Outdoor-Programm. Dazu gehören auch Baumpflanz- und Pflegeaktionen in den Waldgebieten rund um das Naturschutzprojekt.

Den Abschluss des Jugend-Projektes bildet eine von den Kindern erarbeitete Ausstellung zum Thema im Waldinformationszentrum Ende des Jahres 2020.

Auch Naturschutzprojekt für Erwachsene

Für die Erwachsenen bietet das Naturschutzprojekt am Freitag, 29. November, von 14 bis 17 Uhr den Workshop »Im Wald der Feuersalamander – Amphibien, die Verlierer von Globalisierung und Klimawandel?« im Waldinformationszentrum an.

Beide Veranstaltungen am Hammerhof sind kostenfrei. Anmeldungen sind aber unter der ­E-Mail-Adresse tuff-life@wald-und-holz.nrw.de erforderlich.