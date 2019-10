Warburg (WB). Die neue Tagesklinik Geriatrie am Helios-Klinikum Warburg hat ihre Arbeit aufgenommen. Sechs Plätze stehen von sofort an für ältere Patienten zur Verfügung.

Die Tagesklinik soll ein Bindeglied zwischen stationärer und ambulanter Versorgung sein.

Die Vorzüge liegen für Chefarzt Dr. Michael Krug klar auf der Hand. »Die Patienten kommen morgens mit dem Fahrdienst zum Frühstück und werden nachmittags wieder nach Hause gebracht. Viele ältere Patienten sind nach einem stationären Aufenthalt noch nicht bereit, wieder alleine in ihre häusliche Umgebung zurückzukehren, aber schon zu fit, um weiter stationär behandelt zu werden«, sagt er.

»Außerdem sind Patienten willkommen, bei denen noch kein stationärer Aufenthalt notwendig ist, sie aber dennoch eine Behandlung benötigen.«

Für die tagesklinische Therapie sei eine Einweisung vom Hausarzt notwendig.

In der Therapieküche haben Patienten die Möglichkeit, gemeinsam zu kochen. Betreut werden sie dabei von den Ergotherapeuten. Darüber hinaus gebe es zahlreiche Angebote in der Physiotherapie, Logopädie und Psychologie, aber auch im ärztlichen Bereich und in der Pflege.