Von Jürgen Vahle

Warburg (WB). Mit zwei Veranstaltungen lockt die Warburger Hanse bis Ende des Jahres Besucher und Kunden in die Innenstadt. Wie aus einem Schreiben an die Mitglieder hervorgeht, soll es am 29. November einen »Blauen Freitag« und am 8. Dezember den »Regionalen Wintergenuss« auf dem Neustadtmarkt geben.

Der »Blauer Freitag« am 29. November ist ein Aktionstag, der sich an den aus den USA kommenden und in vielen deutschen Innenstädten übernommenen »Black Friday« anlehnt.

Händler bieten hohe Rabatte und andere Aktionen

Händler nutzen diesen Tag und bieten hohe Rabatte und viele anderen Aktionen. Damit wird die Weihnachtszeit und natürlich auch das Weihnachtsgeschäft eingeläutet.

Weil der Begriff »Black Friday« aber geschützt ist, nutzt der Warburger Einzelhandel schon zum wiederholten Mal den Titel »Blauer Freitag«. Dazu haben die Warburger Geschäftsleute auch ein eigenes Logo entwerfen lassen und wollen es nun verstärkt für die Werbung einsetzen.

»Lassen Sie uns gemeinsam präsentieren, dass neben dem wachsenden Online-Handel auch die lokalen Händler vor Ort mit attraktiven Preisen, Service und fachkundiger Beratung überzeugen können«, rufen Karin Jakobs, Leif-Erek Leifeld, Wilm Pollmann für die Warburger Hanse die Mitglieder zum Mitmachen und Mitwerben für diesen Tag auf.

Keine Streetfood-Trucks auf dem Neustadtmarkt

Einen neuen Partner gibt es für den »Regionalen Wintergenuss«, der vor einigen Jahren den Neustädter Weihnachtsmarkt abgelöst hat und zuletzt auch gut besucht wurde. Am Sonntag, 8. Dezember, wird es in diesem Jahr aber keine Streetfood-Trucks wie in der Vergangenheit geben. Die Warburger Hanse und die Firma »Auf die Hand« konnten sich nicht auf einen neuen Vertrag einigen. Stattdessen soll nun gemeinsam mit dem Veranstalter des Feierabendmarktes kooperiert werden. Hierfür haben bereits einige Aussteller Interesse bekundet.

»Regionaler Wintergenuss« mit verkaufsoffenem Sonntag

Unter dem Motto »Regionaler Wintergenuss« wird es am verkaufsoffenen Sonntag, 8. Dezember, in der Kernzeit von 13 bis 18 Uhr ein buntes Markttreiben geben. Hierbei stehen Händler mit auf die Winter- und Weihnachtszeit abgestimmten Produkten aus der Region im Vordergrund.

Drei Weihnachtsmärkte in der Kernstadt

Damit sind es nun drei Weihnachtsmärkte, die im Advent in der Kernstadt veranstaltet werden. Neben dem Wintergenuss am ersten Advent sind auch der Altstädter Weihnachtsmarkt (»Alle Jahre wieder«) am dritten Advent auf dem Altstadtmarktplatz sowie ein mittelalterlicher Weihnachtsmarkt am vierten Adventswochenende in der Neustadt geplant.

Aussteller können sich anmelden

Die Warburger Hanse sucht noch Aussteller, die sich am »Regionalen Wintergenuss« beteiligen wollen und ihre Produkte (gerne auch Speisen und Getränke) anbieten möchten. Mitglieder der Hanse können die vorhandenen Holzhütten kostenlos nach Verfügbarkeit nutzen, zahlen keine Standgebühren und erhalten kostenfrei Strom und Wasser während des Marktes. Andere Anbieter und jene, die noch Mitglied der Hanse werden wollen, sind natürlich auch willkommen.

Anmeldungen sind möglich unter E-Mail info@warburger-hanse.de.