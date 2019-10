Von Jürgen Vahle

Nach Angaben des Warburger Bauamtes hat es über die Herbstferien hinweg einen Schaden an den Heizungsrohren gegeben. Wasser war in der Halle unter das Parkett gelaufen. Der Boden musste komplett ausgebaut werden, um die Schadstellen zu finden, den Boden zu trocknen und die Rohre zu reparieren. Die Arbeiten haben bereits begonnen.

Einschränkungen für Schüler

Vier Wochen lang werden die betroffenen Schüler des Hüffertgymnasiums entweder im Klassenraum unterrichtet oder können freie Zeiten in der Dreifach-Sporthalle nutzen. Weitere Einschränkung am Hüffertgymnasium: Am Donnerstag, 31. Oktober, sowie wahrscheinlich am Montag, 4. November, bleibt die komplette Heizung im Altbau kalt – der Unterricht findet daher ausschließlich im immerhin auch schon 40 Jahre alten »Neubau« statt, berichtet Schulleiterin Susanne Krekeler.

Nach Informationen von Klaus Braun, 1. Beigeordneter der Stadt, handelt es sich bei dem Schaden um einen Versicherungsfall. Allerdings wolle die Stadt die Gelegenheit nutzen, andere Arbeiten im Zuge der anstehenden Reparatur gleich mit zu erledigen. Es werde vor allem in den kommenden Tagen unter Hochdruck gearbeitet, damit zumindest die Klassenräume des Altbaus schnell wieder genutzt werden können. Auch am Feiertag werden daher Handwerker in der Halle beschäftigt sein. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt.

Florenberghalle: Boden der oberen Hallen wird ausgetauscht

Betroffen von der Hallen-Sperrung sind aber nicht nur die Gymnasiasten. Auch verschiedene Kurse des Warburger Sportvereins sowie des Tanzclubs sind betroffen. Soweit wie möglich werden sie in die Turnhalle der Falkschule und in den Gymnastikraum der Dreifach-Turnhalle verschoben. Die genauen Zeiten werden an der Halle ausgehängt.

Dass es derzeit bei den Hallenzeiten der Sportvereine etwas eng wird, hat auch mit einer zweiten Baustelle zu tun. An der Florenberghalle wird derzeit der Boden der oberen Hallen ausgetauscht. Die Arbeiten waren lange geplant. Klaus Braun geht davon aus, dass sich die Vereine und Sportgruppen mit der Situation für einige Wochen arrangieren.