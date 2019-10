Am Westerberg in Germete könnte ein neues Baugebiet entstehen. Es geht um Teile der Fläche, auf der auf diesem Bild aus dem Jahr 2016 goldgelb das Korn wächst. Foto: Christian Geschke

Warburg (WB/vah). In der Warburger Ortschaft Germete könnten in den kommenden Jahren 15 neue städtische Bauplätze auf einer Parzelle unterhalb der Oberen Bergstraße entstehen. Das Vorhaben ist am Dienstag im Germeter Bezirksausschuss erstmals vorgestellt worden.