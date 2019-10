Freuen sich auf ihren gemeinsamen Auftritt: (von links): Annette Karweg, Volker Karweg, Thomas Drunkemühle, Gregor Lisson und Johannes Insel in der St.-Marien-Kirche.

Warburg (WB). Die Konzertreihe »Warburger Orgelherbst« wird am Sonntag, 3. November, um 17 Uhr mit einem Konzert von Musikern aus Warburg fortgesetzt. In der katholischen Pfarrkirche St. Marien in Warburg erklingt dann eine abwechslungsreiche Zusammenstellung barocker Kammermusik.