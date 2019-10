Von Jürgen Vahle

Warburg (WB). Stürme, Trockenheit und Borkenkäferbefall treffen den deutschen Wald hart. Mehr als eine Millionen Hektar müssen in den kommenden Jahren aufgeforstet werden. Doch welche Baumarten sind in Zeiten des Klimawandels geeignet? Über diese und weitere Fragen ist zwei Tage lang in Warburg-Scherfede diskutiert worden.