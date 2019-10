Das von den Warburger Stadtwerken beauftragte chemische Untersuchungsamt habe bestätigt, dass alle entnommenen Proben aus dem Trinkwassernetz in Nörde in Ordnung sind, berichtet Stadtwerke-Sprecherin Maria Gocke. In Absprache mit dem Kreis Höxter werde daher das Abkochgebot mit sofortiger Wirkung aufgehoben. Informationen hierzu sollen auch direkt an die Haushalte verteilt werden. Ursache für die Keime im Wasser ware offenbar Bauarbeiten.