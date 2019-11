2000 Quadratmeter Gewerbefläche hat die Firma Würth für ihre Filiale an der Industriestraße erworben. Foto: Jürgen Vahle

Warburg (WB/vah). An der Industriestraße vis-a-vis zum Obi-Markt werden die letzten Baulücken langsam geschlossen. Im Frühsommer eröffnet oberhalb der Firma Auto-Technik Wiemers und unterhalb der dortigen Spielhalle eine Filiale der Firma Würth.

Nach Informationen der Projektplaner, einer Anwaltskanzlei aus Berlin, wird das Unternehmen auf einer Fläche von 500 Quadratmetern hauptsächlich Befestigungs- und Montagematerial sowie Werkzeuge vornehmlich für Betriebe aus der Bauwirtschaft sowie dem Handwerk vertreiben. Auf der etwa 2000 Quadratmeter großen Fläche haben zwischenzeitlich die Arbeiten am Fundament begonnen.

Befestigungs- und Montagetechnik für Handwerk und Industrie

Die Adolf Würth GmbH & Co. KG ist nach eigenen Angaben im Segment Befestigungs- und Montagetechnik für Handwerk und Industrie marktführend in Deutschland, beschäftigte 2018 weltweit mehr als 77.000 Mitarbeiter und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 1,98 Milliarden Euro. 500 Shops dieser Art gibt es bereits in Deutschland.

Auf dem Gelände zwischen der B7 und dem Heidweg stehen jetzt noch die letzten etwa 3500 Qua­dratmeter Gewerbefläche von früher 20.000 Quadratmetern zur Verfügung. Das Gelände befindet sich im Besitz zweier Banken aus Nordhessen und Südniedersachsen. Mit Hilfe des Berliner Entwicklers und mit Unterstützung der Wirtschaftsförderung der Stadt soll es noch vermarktet werden. Denkbar sei auf den jetzt noch freien, aber vollständig erschlossenen Flächen beispielsweise die Ansiedlung von Unternehmen aus der Freizeit- oder Baubranche. Ausgeschlossen sind innenstadtrelevante Sortimente.