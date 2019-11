Waltraud Meyer montiert ein Schild an einen Bulli. Der Firmenwagen gehört zum Fuhrpark der Automobil-Werkstatt Gleibs und Meyer aus ­Calenberg. Die übrigen Autos werden auch mit WAR fahren, Ehemann Ludger kümmert sich gerade um die Ummeldung. Foto: Daniel Lüns

Von Daniel Lüns

Warburg (WB). Schon seit elf Uhr steht Ulrich Thöne in der Schlange. Der Warburger ist der allererste, der Freitag in der Zulassungsstelle im Behördenhaus der Hansestadt das WAR-Nummernschild bekommen möchte. Als Hans-Gerd Sander dazustößt, lässt Thöne ihn aber vor. So wird WAR-ZS-111 das erste neue alte Kennzeichen.