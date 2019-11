Von Verena Schäfers-Michels

Warburg (WB). Zum 14. Mal wurde am Samstag der Rosenball des Tanzclubs Warburg veranstaltet. Wieder hatten die Organisatoren für einen ausgeglichenen Mix an Tanzrunden für die Gäste und herausragende Showeinlagen des eigenen Tanznachwuchses und eingeladener Showtanztalente gesorgt. In diesem Jahr bezauberten Anna Gommer (17) und Daniel Müller (18) auf dem Parkett.

Zur Eröffnung sammelte Trainer Robert Klann, der auch durch das Programm moderierte, dreizehn erfahrene Tanzpaare des Tanzclubs um sich, um mit ihnen in einer Polonaise in die Halle zu schreiten. Die Damen und Herren trugen schwarz und rot, die Farben des Vereins, die sich auch in der Dekoration wiederfanden. Unter der Decke und auf den Tischen schmückten apricotfarbene Rosen die Stadthalle.

Nachwuchstänzer begeistern

Für Stimmung sorgten die sieben Mädchen der Hip-Hop-Gruppe mit ihrer Choreografie. Im Anschluss traten die Lateintanz-Paare der Kinder- und Jugendgruppe auf. Für einige von ihnen war es der zweite Auftritt an diesem Tag: Sie hatten schon vorher an einem Turnier teilgenommen und kamen erst kurz vor der Aufführung wieder in Warburg an.

Die Mädchen und Jungen zeigten den Samba, Jive, Cha-Cha-Cha, Paso Doble und den »Tanz der Liebe«: die Rumba. Vor einem Jahr waren Colin Schubert und Viktoria Mosjo gerade frisch als Tanzpaar zusammengekommen und hatten noch nicht an allen Tänzen teilnehmen können. Das machten sie nun mehr als wett, indem sie eine Solo-Show im Jive boten, die das Publikum begeisterte.

Maria Lotze springt nochmal ein

Der neue Vorsitzende des Tanzclubs, Peter Keil, stand Samstagabend selbst auf der Bühne. In Detmold gehörte er bei der Aufführung des Musicals »Blues Brothers« der »Dance Company« ( wir berichteten am 8. November ) zum Ensemble. Daher hatte er im Vorfeld seine langjährige Vorgängerin Maria Lotze gebeten, den Rosenball noch einmal zu organisieren »Dazu war ich gerne bereit«, sagte Maria Lotze.

Seit 14 Jahren sei die Veranstaltung unter dem Namen »Rosenball« bekannt und seitdem ein Dauerbrenner, was bei dem Vorläufer »Jahresball« leider nicht immer der Fall gewesen sei. Vor einigen Jahren habe die Besucherzahl sogar auf 400 Gäste begrenzt werden müssen, weil sonst das Tanzerlebnis auf der Bühne nicht gegeben wäre – aufgrund von Platzmangel. Tanzfreudige kommen in jedem Jahr aus der ganzen Region, von Hessen bis nach Paderborn.

Bielefelder Tanzpaar als Höhepunkt

Zwei herausragende Shows boten als Höhepunkt Anna Gommer und Daniel Müller vom Bielefelder TC Metropol. Das junge Tanzpaar hatte bei der »DanceComp« in Wuppertal den 6. Platz belegt und sich damit für die Weltmeisterschaft qualifiziert. »Wir sehen hier Weltklasseniveau«, lobte Robert Klann die Tänzer, die in der Woche sechs Mal mindestens zwei Stunden trainieren.

Den Song »Dancing with a Stranger« zum Slow-Foxtrott intonierte schließlich die No-Limit-Band, die den ganzen Abend über für Tanzmusik sorgte.