Marie Eichenberg hat 2018 ihr Abitur am Gymnasium Marianum in Warburg bestanden und war danach ein Jahr als Au-pair in Barcelona. Dabei fand sie die Zeit im Casimir-Verlag mitzuarbeiten, dem Verlag, der ihr erstes Buch herausgebracht hatte. Der ursprünglich in Trendelburg ansässige Verlag kümmert sich um schreibende Kinder und Jugendliche und ist inzwischen nach Unkel bei Bonn gezogen. Gemeinsam mit ihrem Chef Carsten Krause betreut Marie Eichenberg andere junge Autoren und lektoriert deren Werke.

Buchautorin Marie Eichenberg hat aus »Thornado« gelesen. Foto: Astrid E. Hoffmann Buchautorin Marie Eichenberg hat aus »Thornado« gelesen. Foto: Astrid E. Hoffmann

Marie Eichenberg liebt die Natur, Pferde und das Schreiben. So entstand die Geschichte um Mona und den Hengst Thornado, der im zweiten Teil »Thornado – das Auge der Macht« von einer dunklen Gestalt bedroht wird.

Marie Eichenberg hatte den ersten Band schon vor sechs Jahren geschrieben. Ein Lehrer gab ihr zu der Zeit den Tipp, sich beim Casimir-Verlag zu bewerben. »Da hatte ich wirklich riesiges Glück, nach der Bewerbung durfte ich gleich einen Packen bedruckter Seiten dort abliefern«, sagt die 19-Jährige. Inzwischen hat sie den zweiten Band der als Trilogie angelegten Phantasiegeschichte zwischen zwei Buchdeckel gepackt.

Mit ihrem Berufswunsch bleibt sie ihrer Liebe zur Natur treu, sie studiert derzeit an der Universität Kassel Umweltingenieurwesen. Bei ihren Eltern in Westuffeln warten nach dem Pauken zwei Ponys auf sie. Reiten ist ihre zweite große Leidenschaft. Die Tiere lieferten schließlich auch die Idee zur Geschichte.

Der dritte Band ist in Arbeit: »Ich schreibe, weil es mir einfach Spaß macht. Bis der letzte Teil fertig ist, wird es noch eine Weile dauern.« Band eins und zwei sind im Buchhandel oder über die Internet-Seite des Casimir-Verlags zu bekommen.

Das Büchereiteam konnte am Ausstellungsnachmittag einen neuen Laptop in Betrieb nehmen. Die Firma Tipp Umwelt- und Verfahrenstechnik aus Warburg spendete das neue Gerät. »Die Ausleihe läuft über den Laptop«, berichtete Yvonne Widmann vom Team. »Der alte Rechner ist über zehn Jahre alt, da ging nicht mehr viel«, ergänzte Silvia Sander. Die KÖB hält 2400 Medien vor, um die sich acht Ehrenamtliche kümmern.