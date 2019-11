Krimiautorin und Kabarettistin Kathrin Heinrichs ist mit ihrem Programm »Alles gut!« in Hardehausen aufgetreten. Anfang 2020 tritt sie ein weiteres Mal in der Landvolkshochschule auf.

Im 20. Jahr ihrer Schriftstellerkarriere präsentierte die bekannte Krimiautorin und Kabarettistin Kathrin Heinrichs in der Landvolkshochschule Hardehausen kurzweilig und spritzig-souverän den neuesten Kriminalfall ihres Protagonisten Vincent Jacobs.

100 Gäste dabei

Was zunächst wie ein beschaulicher Vereinsabend anmutet, an dem ganz typische Charaktere wie alte Bekannte beschrieben werden, endet mit einem gruselig-bestürzenden Mordfall. Erste Ermittlungsversuche des Hobby-Detektivs ziehen den Zuhörer schnell in den Bann.

Und als die etwa 100 Gäste dieser besonderen Lesung gespannt auf erste Ergebnisse hoffen, verweist Kathrin Heinrichs kurz darauf, dass ab jetzt jeder im Saal sich sein eigenes Bild machen kann, denn das Buch stand natürlich zum Verkauf bereit. Allerdings nicht lange, denn sowohl die mittlerweile erschienenen zehn Vincent-Jakob-Bände als auch ihre weiteren Bücher fanden reißenden Absatz.

Familien-Erfolgsberichte zum Jahresende

Im zweiten Teil des Abends unterhielt die Künstlerin mit einigen kabarettistischen Ausführungen zu Alltagssituationen. In diesen fand sich die gebannt lauschende Zuhörerschaft wider. Kathrin Heinrichs erzählte von Mode-Redewendungen ohne Antworterwartung wie die schnell dahin gesagte Frage »Alles gut?«. Sie berichtete über die häufig verbreitete Gewohnheit, Familien-Erfolgsberichte an alle mehr oder minder Interessierten zu schicken. Pointiert nahm sie Begegnungen zwischen Müttern und Töchtern, den Umgang mit Erwartungen von Freunden und Verwandten und andere kleine Alltagsbegegnungen aufs Korn. Der Abend mit viel Humor, schauspielerischen Einlagen und manch verblüffender Pointe ging für die Zuhörer viel zu schnell zu Ende.

Wiederholung am 3. Januar

Für alle, die an diesem Abend nicht dabei sein konnten, gibt es einen Trost: Mit dem gleichen Programm wird Autorin und Kabarettistin Kathrin Heinrichs zu Beginn des neuen Jahres, am Freitag, 3. Januar, um 19.30 Uhr ein weiteres Mal in der Landvolkshochschule zu Gast sein.