Warburg (WB). Die »Energie-Partner von nebenan« sind nun schon das fünfte Jahr in Folge mit einem Gemeinschaftsstand in der Gewerbeausstellung der Warburger Oktoberwoche vertreten gewesen. Zum Gemeinschaftstand gehört auch das große Gewinnspiel. Die Preise der Verlosung sind nun im Rahmen eines Treffens bei der Firma Schmidt Haustechnik an die Gewinner übergeben worden.