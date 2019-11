Jens Wiegand steht in der Verbandsliga für den SV Menne an der Platte. Der 46-Jährige ist jetzt zum Bürgermeister in Breuna gewählt worden. In dieser Woche nimmt er die Amtsgeschäfte auf. Dem Tischtennissport will er treu bleiben. Foto: Sylvia Rasche

Von Jürgen Vahle

Warburg (WB). Einige kennen ihn als Verbandsliga-Spieler der Tischtennisabteilung des SV Menne. Andere als freundlichen Mitarbeiter des Kommunalunternehmens Warburg (KUW). Seit einigen Wochen ist Jens Wiegand aber noch viel mehr. Der 46-Jährige ist im Juni in seiner Heimatgemeinde Breuna zum Bürgermeister gewählt worden.

Jens Wiegand löste als unabhängiger Kandidat Langzeitbürgermeister Klaus-Dieter Henkelmann (SPD, 29 Jahre im Amt) ab und setzte sich in der Stichwahl mit 51,5 Prozent der Stimmen gegen den ebenfalls unabhängigen Kandidaten Marco Ohme durch. Jetzt fand die Amtsübernahme statt. In dieser Woche ist sein erster Arbeitstag.

Einer der ersten Gratulanten bei der Amtsübergabe in der vergangenen Woche war sein früherer Chef und heutiger Amtskollege, Warburgs Bürgermeister Michael Stickeln.

Gratulation vom ehemaligen Chef: Michael Stickeln (rechts) war bei der Amtseinführung von Jens Wiegand in Breuna dabei.

Wiegand steht jetzt an der Spitze der Verwaltung für die Orte Breuna, Wettesingen, Nieder- und Oberlistingen sowie Rhöda. Sein Ziel ist es, »dass mit neuen Ideen das Leben in der Gemeinde Breuna lebenswert und bezahlbar bleibt«. Etwa 3600 Einwohner hat die Gemeinde, in der nicht nur drei Autokennzeichen (KS, HOG, WOH) gelten, sondern auch drei Telefonvorwahlen – unter anderem die 05641 für Warburg.

Berufliche Laufbahn startete in Breuna

Geboren und aufgewachsen ist Wiegand in Breuna. Nach dem Realschulabschluss in Wolfhagen absolvierte er von 1989 bis 1992 eine Ausbildung als Verwaltungsfachangestellter bei der Gemeindeverwaltung Breuna. Anschließend war er zehn Jahre lang als Sachbearbeiter bei der Stadtverwaltung Volkmarsen in verschiedenen Abteilungen beschäftigt.

2002 machte er sich als Versicherungsmakler selbstständig. »Elf Jahre in diesem Metier haben mich sehr geprägt«, berichtet er auf seiner Internetseite.

2013 eine neue berufliche Herausforderung: Er beendete die Selbstständigkeit und wurde Leistungssachbearbeiter beim Jobcenter des Landkreises Göttingen in Hann. Münden.

»Der Gegensatz zu meiner Selbstständigkeit, wo es oft um die Absicherung und Vermehrung von Vermögen ging, zu den Kunden im Jobcenter, die am Existenzminimum lebten, war krass und lehrreich«, erinnert sich der neue Bürgermeister.

2015 ergab sich die Möglichkeit, eine neue Aufgabe beim Kommunalunternehmen der Stadt Warburg zu übernehmen. Hier war er für das Satzungs- und Beitragsrecht sowie die kommunale Infrastruktur verantwortlich und hat diese Aufgabe nach Angaben von Bürgermeister Michael Stickeln »mit Bravour gemeistert«.

Privates Glück in der Heimat gefunden

Auch privat hat der Tischtennis-Crack sein Glück in der Heimat gefunden. 2003 heiratete er seine Frau Miriam, 2004 wurde Sohn Jörn geboren. 2007 zog er mit seiner Familie nach Ehringen (Stadtgebiet Volkmarsen) in ein neues Eigenheim (Passivhaus). Im gleichen Jahr kam der zweite Sohn Tim zur Welt.

Sport ist dem 46-Jährigen bis heute und trotz seines neuen Jobs wichtig: Tischtennis (beim TSV Breuna, heute beim SV Menne) und Fußball (bei der SG Wettesingen/Breuna/Oberlistingen) hat er gespielt.

Ehrenamtlich war er von 2011 bis 2019 Vorsitzender des Schwimmbadvereines Ehringen. 2016 wurde er Mitglied der Stadtverordnetenversammlung Volkmarsen (parteilos, aber in der SPD-Fraktion), dann stellvertretender Ortsvorsteher in Ehringen und Mitglied der Verbandsversammlung der Kommunalbetriebe Nordwaldeck.

Mit Warburg und dem Warburger Land verbinden den Familienvater nicht nur die räumliche Nähe, sondern auch ein langes sportliches und berufliches Engagement.