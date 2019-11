Der Ableser kann sich durch einen Ableseausweis in Verbindung mit seinem Personalausweis ausweisen. Falls zum Ablesezeitpunkt niemand angetroffen wird oder die Zähler aus anderen Gründen nicht zugänglich sind, wird die Ablesung an einem der folgenden Tage erneut versucht. Hierbei ist es durchaus möglich, dass der Ableser die Kunden in den Abendstunden oder an den Wochenenden aufsucht.

Sollte auch dann eine Ablesung nicht möglich sein, wird eine Ablesekarte hinterlassen. Der Kunde wird dann gebeten, die Zählerstände selbst abzulesen und die ausgefüllte Karte an die Stadtwerke Warburg GmbH zurück zu senden.

Weiterhin besteht die Möglichkeit, die Zählerstände auch online unter www.stadtwerke-warburg.de/ablesung bis spätestens Samstag, 14. Dezember, mitzuteilen. Der Zählerstand zum 31. Dezember wird unter Berücksichtigung des Ablesestandes anhand einer Hochrechnung ermittelt. Sollten den Stadtwerken bis zum Jahresende keine Zählerstände vorliegen, wird der Verbrauch für das Jahr 2019 geschätzt.

Außerdem weisen die Stadtwerke darauf hin, dass nicht-plausible Zählerstände, zum Beispiel bei Mehr- oder Minderverbräuchen, vom Ableser fotografiert werden müssen. In diesem Zusammenhang wird nochmals darauf hingewiesen, dass Wasserzähler vom Anschlussnehmer vor Frost zu schützen sind. Die Zähler sind Nassläufer und dauernd mit Wasser gefüllt. Bei ungeschützten Zählern, die sich in nicht beheizten Räumen befinden, besteht im Winter sehr leicht die Gefahr des Einfrierens. Wasserverluste durch beschädigte Zähler, sowie die Zähler selbst, gehen zu Lasten des Anschlussnehmers.