Bereits im vergangenen Jahr waren die beiden Sandplätze auf dem Außengelände grundlegend erneuert worden. »Leider mussten wir feststellen, dass sich die Lösung, die wir aus Kostengründen gewählt haben, ungeeignet waren. Weder bei zu viel Nässe noch bei Trockenheit ist der Sandplatz bereitbar«, berichtet der Vorstand in einer Pressemitteilung. Der Sand war für den Einsatz auf einem Reitgelände nicht geeignet. Außerdem gab es Probleme bei der Dränage.

Für Turnierreiter schlechte Rahmenbedingungen

So seien die Bedingungen, unter denen der Platz zu nutzen ist, ohne dass die Pferde Schaden nehmen und Gefahr für die Reiter besteht, nur sehr selten gegeben. Die Ansprüche an Reitplätze seien in den vergangenen Jahren überdies gewachsen. Zu Recht, denn ungeeignete Untergründe stellten eine gesundheitliche Gefährdung für Reiter und Pferd dar.

»Gerade auch Turnierreiter treffen ihre Entscheidungen für die Teilnahme an einem Turnier verstärkt vor dem Gesichtspunkt der gegebenen Reitbedingungen. Unter diesen Bedingungen, die wir derzeit bieten können, haben wir bereits einen schlechten Ruf, was sich in diesem Jahr in einer deutlich gesunkenen Teilnehmerzahl widerspiegelte«, berichtet der Vorsitzende Elmar Meßler.

Crowdfunding als Möglichkeit

»Wir erachten es daher für dringend erforderlich, erneut in den großen Außenreitplatz zu investieren. Zu diesem Zweck haben wir Kontakt zu einem Reitplatzbauer aufgenommen und mit diesem eine Lösung erarbeitet.«

Geplant sei, eine Hälfte des bisherigen Platzes (60 mal 50 Meter) grundlegend zu erneuern, so dass in Zukunft eine Fläche von 60 mal 25 Metern zur Verfügung steht. »Die entstehenden Kosten überschreiten allerdings dennoch die finanziellen Möglichkeiten des Vereins, zumal der Vorstand eine Verschuldung unbedingt vermeiden möchte«, heißt es in der Pressemeldung weiter.

Daher habe sich der Verein entschlossen, die Möglichkeit des Crowdfundings der Vereinigten Volksbank zu nutzen. Crowdfunding lässt sich mit »Schwarmfinanzierung« übersetzen. Sie bezeichnet eine Spendensammlung, in der Regel im Internet beworben, die ein festes Finanzierungsziel, in diesem Fall die Erneuerung des Reitplatzes, hat.

Aktion läuft bis 28. November

Die Vereinigte Volksbank legt bei Spendensummen bis 50 Euro einen Betrag in gleicher Höhe dazu. Die Aktion für den Warburger Reiterverein läuft noch bis zum 28. November.

Für den Fall, dass die angestrebte Summe von 10.000 Euro nicht zusammenkommt, wird die Spendensumme automatisch von der Vereinigten Volksbank rückerstattet. »Daher wird in jedem Fall, auch bei einer Barspende, die Angabe der Kontonummer benötigt«, erklärt der Verein.