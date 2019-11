Warburg (WB). Zu einem Unfall mit einem Auto und einem Linienbus ist es am Montag in Warburg gekommen. Dabei wurden zwei Frauen leicht verletzt.

Um 9.45 Uhr war eine 19-Jährige mit ihrem Peugeot die Kleebrede vom Oberen Hilgenstock kommend in Richtung Anton-Böhlen-Straße gefahren. An der Kreuzung wollte sie nach links abbiegen. Dort fuhr ein Linienbus die Anton-Böhlen-Straße entlang in Richtung L552.

Im Kreuzungsbereich stieß die 19-Jährige mit der Front ihres Autos gegen den hinteren rechten Kotflügel des Busses. Dabei wurden eine Frau im Bus und die Peugeot-Fahrerin leicht verletzt. Beide wurden ins Krankenhaus gebracht, konnten es nach ambulanter Behandlung wieder entlassen. Der Linienbus blieb fahrbereit, das Auto musste abgeschleppt werden.

Der Schaden liegt bei insgesamt rund 6000 Euro.