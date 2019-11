Warburg (WB). Die Kurve des Diagramms geht steil nach oben. Sie zeigt die Entwicklung der globalen Erwärmung vom Jahr 1880 bis 2017. Diese und weitere unbequeme Wahrheiten standen im Mittelpunkt des Klima-Schulkongresses, der in der Aula des Gymnasium Marianum stattgefunden hat. Rund 120 Schüler aus den Jahrgangsstufen 8 und 9 nahmen teil.

Moderiert wurde der Kongress von den Schülern Patrick Spisse und Karolina Kosinski. »Wir möchten heute gemeinsam herausfinden, wie wahrscheinlich die vielen Szenarien sind, die wir täglich in den Nachrichten sehen. Und wir möchten untersuchen, was wir gegen den Klimawandel tun können«, machten sie in ihrer Begrüßung deutlich.

Polar-Anzug wird vorgeführt

Viele der Beiträge des Klima-Schulkongresses wurden von den Schülern erarbeitet und präsentiert. Damian Michels erläuterte etwa den Unterschied zwischen Wetter und Klima und durfte später einen Polar-Anzug vorführen, in dem Forscher an den kältesten Orten der Erde arbeiten.

Erfahrungen mit dem Polar-Anzug hat Dr. Janine Schaffer vom Alfred-Wegner-Institut Bremerhaven. Mit beeindruckenden Bildern erläuterte sie als Fachreferentin den Schülern, wie man Klimadaten aus der Vergangenheit gewinnt. »Dazu sind kilometertiefe Eiskernbohrungen, die mehrere Jahre dauern, notwendig«, sagte sie.

Dr. Schaffer ist physikalische Ozeanografin und für Expeditionsplanungen verantwortlich. Eines ihrer Forschungsgebiete sind die Meeresströmungen und deren Veränderung durch die Erwärmung.

»CO2-Fußabdruck« untersucht

»Ozeane nehmen 90 Prozent der Wärme und 20 Prozent des Kohlendioxids auf der Erde auf. Ohne diese Effekte wäre es etwa 20 Grad wärmer auf der Welt«, erläuterte die Wissenschaftlerin. Aber: Durch den Kohlendioxideintrag ins Wasser sinke dessen pH-Wert, was negative Folgen für Lebensräume wie Korallenriffe habe.

Auch Timo Rohpeter hielt einen Vortrag, der sich mit CO 2 beschäftigte. Dabei untersuchte er auch ganz selbstkritisch seinen eigenen »CO 2 -Fußabdruck«. Besonders interessant war dabei für viele seiner Zuhörer der Energieverbrauch durch die Smartphones und andere digitale Kleingeräte. »Nicht nur die Geräte selber, sondern auch die für die vielen Internetdienste benötigten Server verursachen klimawirksame Emissionen in erheblichem Umfang«, so sein Fazit.

Der heimische Wald war ein weiteres Schwerpunktthema. Florian Bitter vom Forstbetriebsbezirk Warburg, der sein Abitur am Gymnasium Marianum gemacht hat, zeigte faszinierende Bilder aus seinem Revier. Damit verdeutlichte er den Zustand des Waldes und die aktuellen Tätigkeiten der Förster.

In Wäldern wird noch aufgeräumt

Gerade der Sturm Friederike Anfang 2018 und das sich anschließende Käferjahr hatten gravierende Auswirkungen auf viele große Waldbereiche. Jetzt nach einem weiteren trockenen und käferreichen Jahr sei immer noch »Aufräumen« angesagt.

Ein Film, den Lukas Hoppe mit zwei Mitschülerinnen sowie Lehrerin Christiane Kost gedreht hat, zeigte anhand von Drohnenaufnahmen die Aufgaben, die für Förster Florian Bitter und seine Kollegen jetzt auf dem Plan stehen. Eine Podiumsdiskussion mit einer Verzichtsdebatte schloss den Kongress ab.

Finanziell ermöglicht haben die Veranstaltung die Energie-Agentur NRW, die Stadt Warburg, Westfalen Weser Energie, der Landesbetrieb Wald und Holz und der Kreis Höxter.