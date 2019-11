Organisieren auch in diesem Jahr wieder die beliebte Stiefelaktion der Warburger Hanse (von links): Selina Knipping, Reinhard Becker und Beate Wittig. In den vergangenen Jahren wurden stets mehr als 400 Stiefel abgegeben.

Warburg (WB/ice). »Gebt her Eure Stiefel« heißt es auch in diesem Jahr bei der Warburger Hanse. Mit ihrer beliebten Stiefelaktion wollen die Mitglieder auf die Adventszeit einstimmen.

Abgegeben werden kann das sauber geputzte Schuhwerk am Samstag, 30. November, von 10 bis 14 Uhr auf dem Warburger Neustadtmarktplatz.

In den vergangenen Jahren haben die Kinder mit den Stiefeln in der Hand stets eine lange Schlange gebildet, um sie in dem Häuschen der Warburger Hanse abgeben zu können. »Wir rechnen auch in diesem Jahr wieder mit etwa 400 Stiefeln«, sagt Reinhard Becker, der seit vielen Jahren die Stiefelaktion mit organisiert.

Gefüllt mit allerlei Überraschungen

Bei der Abgabe erhält jedes Kind dann einen nummerierten Bon, damit es sein eigenes Schuhwerk auch wiederfindet. Das Gegenstück wird am Stiefel befestigt. Bereits ab Mittwoch, 4. Dezember, können sich die Kinder auf die Suche nach ihrem Stiefel in den Schaufenstern der Geschäfte machen.

Gefüllt mit allerlei Überraschungen können die Stiefel dann am Samstag und Sonntag, 7. und 8. Dezember, in den Schaufenstern der teilnehmenden Geschäfte – von Augenoptik Büttinghaus bis Wohnsinn Pollmann, von Schmidt Haustechnik bis Maler Schachten – abgeholt werden. »Es gilt, die Augen offen zu halten und gut zu suchen, denn auch in den Geschäften in den Nebenstraßen können die Stiefel versteckt sein«, verrät Beate Wittig.

»Regionaler Wintergenuss« lädt ein

Während sich die Kinder auf die Suche nach ihrem Stiefel machen, können die Erwachsenen in Ruhe beim »Regionalen Wintergenuss« schlemmen, denn am Sonntag, 8. Dezember, findet auch der Weihnachtsmarkt auf dem Neustadtmarktplatz statt.

In Kooperation mit der Bürgerinitiative Lebenswertes Bördeland und Diemeltal bietet die Warburger Hanse eine bunte Mischung an regionalen Produkten an. Geöffnet ist der »Regionale Wintergenuss« am verkaufsoffenen Sonntag, 8. Dezember, von 13 bis 18 Uhr.