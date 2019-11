Warburg (WB/vah). Der Bauausschuss des Kreises entscheidet in seiner nächsten Sitzung am Dienstag, 19. November, auch über Bauprojekte im Warburger Stadtgebiet, die 2020 – sofern der Ausschuss zustimmt – realisiert werden sollen.

Brücken müssen »grundhaft erneuert werden«

Für den Betrag von 1,125 Millionen Euro müssen die Brücke zwischen Warburg-Ossendorf und Diemelstadt-Wethen über die Diemel sowie den Krähen- und Mühlenbach erneuert werden.

Dort hatten die Bauexperten des Kreises zuletzt Probebohrungen vorgenommen, um den Zustand besser bewerten zu können. Das Ergebnis: Die Brücken müssen »grundhaft erneuert werden«, wie es heißt. Außerdem wird die Straße auf einer Länge 810 Metern saniert.

Viel Geld fließen soll auch in die Kreisstraße 11, die von der Landesgrenze zu Hessen über Calenberg bis in die Warburger Altstadt führt. Ausgebaut und erneuert werden soll zum einen ein 1170 Meter langes Straßenstück auf der K11 von der Landesgrenze bis zur Calenberger Ortseinfahrt.

Stadt möchte sich um Haltestellen kümmern

Mehr als 2,2 Millionen Euro sind für diese Arbeiten vorgesehen. In diesem Zuge wird auch eine Stützwand an der Straße innerhalb Calenbergs saniert.

180.000 Euro will der Kreis für Arbeiten an der Calenberger Straße in Warburg ausgeben. Sie soll zwischen der Emil-Nolde-Straße/Am Runden Berg und der Wormelner Straße auf einer Länge von 556 Metern erneuert werden.

Dabei handelt es sich um einen gemeinsame Baustelle mit der Stadt Warburg, die im Zuge der Arbeiten die Bushaltestellen auf den neuesten Stand bringen würde.