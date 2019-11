Warburg (WB). Der Vorverkauf für die nächste Warburger Kabarettnacht beginnt am Dienstag, 19. November. Bekannte Künstler werden dabei wieder am Freitag und Samstag, 6. und 7. März 2020, im PZ in Warburg auftreten.

Mit dabei sind dieses Mal die »Präservative Liste«, Erwin Grosche und das Duo »Reis Against The Spülmachine«. Einlass ist jeweils ab 19 Uhr, die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr.

Philipp Kasburg und Hanke Blendermann vom Duo »Reis Against The Spülmachine« sorgen für den musikalischen Teil der Kabarettnacht. Die Künstler verpassen Hits aus der ganzen Welt neue, sehr witzige Texte. Von Mozart bis Mark Forster, von Simon & Garfunkel bis zu den Beastie Boys ist für jeden etwas dabei.

Das Duo zählt zu den angesagtesten neuen Acts der deutschen Comedyszene: Sie haben den NDR-Comedycontest gewonnen, waren für den »Prix Pantheon« nominiert und sind Stammgäste bei »Nightwash« oder im Hamburger Theater »Schmidts Tivoli«.

»Warmduscherreport«

Der Radiosender 1Live schickte sie im Mai 2019 auf eine (komplett ausverkaufte) Tour durch 13 Universitäten in NRW. Seitdem füllen die Beiden Hallen. Am 16. Januar sind sie mit ihrem aktuellen Bühnenprogramm unter anderem in der Paderhalle Paderborn zu sehen. In Warburg präsentieren sie ausgewählte Ausschnitte.

Kartenvorverkauf Tickets für die Warburger Kabarettnacht gibt es in der Geschäftsstelle des WESTFALEN-BLATTES in Warburg, Kalandstraße 17.

Der dienstälteste Kabarettist bei der Kabarettnacht wird Erwin Grosche sein. Seit mehr als 40 Jahren ist der Paderborner als Kleinkünstler unterwegs. Er wird als der »Großmeister absurder Poesie« bezeichnet und bringt mit seinem »Warmduscherreport« Glanzstücke und LiebIingsszenen aus seiner Karriere mit nach Warburg. Welche Stücke das sein werden, verrät Erwin noch nicht.

Vielleicht präsentiert er eine Erfindung, die einem das Leben ganz sicher erleichtern wird. Vielleicht erzählt er aber auch von den Omis mit den neuen Gummistiefeln, rockenden Nudeln oder einem athletischen Spannbetttuch.

Seit 30 Jahren im Geschäft

Seit inzwischen 30 Jahren gibt es das Kabaretttrio Präservative Liste. Ihre Auftritte sind relativ rar gesät. Denn die drei Kabarettisten haben eigentlich andere Jobs: Hubertus Hartmann ist Biobauer, Frank Baumann Massivholzschreiner und Udo Reineke Referent für Kultur und Migration beim Erzbistum Paderborn.

Vielleicht erklärt gerade diese berufliche Verwurzelung in ihrer Heimat ihren großen Erfolg: mit Liebe zur Provinz beschreiben sie das Land und seine Leute in aller Härte. Die Präservative Liste steht für Ethnokabarett nach Hausmacherart, artgerecht und ohne künstliche Zusatzstoffe. Bei ihrem Heimspiel im PZ führen die Drei durch den Abend und präsentieren Ausschnitte aus ihrem aktuellen Programm »Heimatabend«.