Von Jürgen Vahle

Warburg/Volkmarsen (WB). Die Kugelsburg ist das Wahrzeichen der Stadt Volkmarsen und ein beliebtes Ausflugsziel der Region. Doch an der Ruine muss sich in nächster Zeit etwas tun. Die Mauern müssen dringend vor dem Verfall gesichert werden. Außerdem gibt es ein neues Konzept, wie die Kugelsburg touristisch besser erschlossen werden kann – mit interessanten Vorschlägen.

Den Volkmarsener Stadtverordneten sind jetzt die Sanierungspläne des Ingenieurbüros HAZ aus Kassel zur Sanierung sowie das Tourismus-Konzept des Stadtplanungsbüros »akp«, ebenfalls aus Kassel, vorgestellt worden.

Wie Bürgermeister Hartmut Linnekugel mitteilt, sollen all diese Vorschläge nun geprüft werden, vor allem auf ihre Finanzierbarkeit hin.

Experten zeichnen ein düsteres Bild

In Sachen Sanierung zeichneten die Experten ein eher düsteres Bild. Die innere Standsicherheit der Burganlage sei in einigen Bereichen gefährdet. Wasser sei in das Mauerwerk eingedrungen. Dies habe zu Frostverschiebungen von ganzen Steinpartien geführt, die an den Mauerkronen zu beobachten seien.

Auch eingewachsene Sträucher gefährdeten die Mauerreste zudem. Die Experten aus Kassel sehen in Teilen sogar die Verkehrssicherheit an der Burg gefährdet und raten dazu, schnell weitere Untersuchungen und Sicherungsarbeiten vorzunehmen.

Arbeiten werden Jahre dauern

Diplom-Ingenieur Thorsten Ulott schlägt vor, dass in den kommenden zwei Jahren 1850 Quadratmeter Burgmauer instand gesetzt werden sollen. Die Kosten: 517.000 Euro. Danach müssten weitere 1900 Quadratmeter gesichert werden. Kosten hier noch einmal 276.000 Euro.

Hinzu kämen Baunebenkosten von etwa 30 Prozent der genannten Summen, so dass allein in den kommen vier Jahren rund eine Million Euro in die Kugelsburg investiert werden müssten.

Führungen, Burgfest, Leitsystem

Ungeachtet der baulichen Probleme hat Diplom-Ingenieurin Sonja Kunze aus Kassel Vorschläge für die touristische Nutzung des Kugelsburg-Areals in einem zweiten Gutachten vorgestellt. Die Stadtplanerin regte die Gründung eines Fördervereins an.

Eine verbesserte Vermarktung, Führungen, ein Burgfest und ein Leitsystem zur Burg für Autofahrer, Radler und Wanderer könnte es geben. Realistischer ist da nach Ansicht der Stadtplanerin auch die Aufwertung des Eselswegs – ein 750 Meter langer Pfad für Wanderer und Radfahrer, der weitem Bogen hinauf und mit einer Steigung von bis zu 20 Prozent hinauf zur Kugelsburg führt. Er könnte befestigt und beleuchtet werden.

Wohl keine Seilbahn zur Burg

Auf dem Burgberg könnte eine Veranstaltungsfläche mit Bestuhlung für Konzerte oder ähnliche Veranstaltungen angelegt werden. Auch ein Servicegebäude mit Toiletten sei dort denkbar. Der Parkplatz an der Burg müsste befestigt werden und könnte dann als Start- und Zielpunkt für Shuttle-Busse hoch zur Burg dienen. Die Kosten für alle realistischen Projekte beziffert das Büro »akp« auf etwa eine Million Euro.

Die Expertin hatte auch teure Vorschläge im Gepäck – beispielsweise die Rekonstruktion von Wohngebäuden auf dem Burggelände, eine Seilbahn hoch zur Burg und eine Glaskuppel im Innenhof. Die wurden aber als »unbezahlbar« gleich beiseite gestellt.