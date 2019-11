Warburg (WB/vah). Auf dem Warburger Schulgelände im Bereich Sekundarschule/Hallenbad am Stiepenweg ist am Samstagmorgen ein Container für Abfälle in Brand gesetzt worden. Nur wenige Stunden später stand ein Container hinter dem Rewe-Markt am Paderborner Tor in Flammen. Dort hatte es bereits am vergangenen Wochenende einen ähnlichen Vorfall gegeben.

Ein Bediensteter hatte am Samstagmorgen eine starke Rauchentwicklung aus einem Metallabfallcontainer am Schulgelände bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Der Brand konnte von den Einsatzkräften schnell gelöscht werden. Nach ersten Erkenntnissen hatten Unbekannte den Inhalt des Müllcontainers in Brand gesetzt und waren dann geflüchtet. Es entstand ein Schaden von 500 Euro.

Hinter dem Rewe-Markt war die Feuerwehr dann am frühen Sonntagmorgen gegen 6.45 Uhr im Einsatz. Ein Nachbar hatte einen brennenden Müllcontainer gemeldet, den die Einsatzkräfte schnell ablöschten.

Erst am vergangenen Samstag, 12. November, hatte es am Paderborner Tor einen ähnlichen Containerbrand gegeben. Es entstand kein großer Schaden und er konnte von Mitarbeitern des Rewe-Marktes gelöscht werden. Die Feuerwehr musste nicht eingreifen. Am 12. November war auch ein möglicher Täter beobachtet worden. Er soll eine Tasche mit sich geführt und fluchtartig das Gelände in Richtung Goethestraße verlassen haben.

Die Polizei in Warburg (Telefon 05641/78800) bittet um Hinweise zu dem Brandstifter. Insbesondere wird ein Radfahrer gebeten, sich zu melden, der am 12. die Goethestraße in Richtung Ahornweg befahren hat.